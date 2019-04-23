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США заплатят 10 миллионов долларов за информацию о финансах "Хезболлы"

Сегодня, 01:45

США используют все имеющиеся возможности для того, чтобы ликвидировать все источники средств финансирования террористов

Фото: Getty Images

США вводят награду в размере до 10 млн долларов за информацию, позволяющую сорвать финансовые операции ливанского шиитского движения "Хезболла" в поддержку терактов. Об этом сообщил в понедельник на брифинге в Центре для иностранных журналистов помощник госсекретаря по вопросам дипломатической безопасности Майкл Эванофф.

"Мы намерены положить конец потоку средств "Хезболлы" и с этой целью объявляем о награде на сумму до 10 млн за информацию, а также о других мерах, имеющихся у правительства США, — сообщил он. — Вся информация, которая будет поступать к нам, будет храниться в секрете". По его словам, те, кто будут готовы предоставить информацию о финансовых операциях "Хезболлы", могут использовать сайт Министерства юстиции. "Я уверен, что предложение о награде, с которым мы выступаем сегодня, создаст стимулы к тому, чтобы нам предоставили информацию, которая позволит нам ликвидировать сеть финансирования "Хезболлы", — добавил он.

Со своей стороны помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли отметил, что "США используют все имеющиеся возможности для того, чтобы ликвидировать все источники средств финансирования "Хезболлы".

"Мы будем принимать меры в отношении всех без исключения лиц и организаций, причастных к этому финансированию, а также в отношении любых механизмов, которые используются в этих целях на Ближнем Востоке и по всему миру, — добавил он. — С 2017 года Министерство финансов США уже предприняло целый ряд мер для того, чтобы подорвать финансирование "Хезболлы" и лишить эту организацию доступа к ресурсам. Мы уже назвали около 40 отдельных лиц и организаций, действующих от Аргентины и Парагвая до Гамбии с тем, чтобы подорвать финансирование "Хезболлы".

"Эти меры — составная часть более широкой кампании, нацеленной на то, чтобы нанести удар по финансам "Хезболлы", — отметил в свою очередь координатор Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс.

Ранее в США заявляли, что Иран тратит миллиард долларов в год на поддержку "Хезболлы" и палестинских группировок.

Также мы сообщали, что Израиль готовит военную операцию на территории Ливана.

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Тег финансы, Минфин, боевики, вознаграждение , хезболла, Госдеп США

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Источник:

Интерфакс-Украина

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