США заранее выпустили памятную монету ко встрече Трампа с Ким Чен Ыном

Сегодня, 18:50

На одной из ее сторон идет надпись на двух языках - английском и корейском, с названиями двух стран и словами "мирные переговоры"

Фото: twitter.com/PamelaFalk
Фото: twitter.com/PamelaFalk

В Белом доме США изготовили памятную монету к первому саммиту страны с КНДР, которая запланирована на 12 июня в Сингапуре, хотя та еще не состоялась. 

На одной стороне монеты - президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын отчеканены в профиль на фоне флагов стран. Вокруг идет надпись на двух языках - английском и корейском, с названиями двух стран и словами "мирные переговоры". На другой – силуэты Белого дома, борта номер один и изображение печати президента США.

Всего изготовят 250 таких монет. Часть из них – поступит в продажу. 

Встреча между президентом США Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном должна пройти в Сингапуре 12 июня. Однако в Пхеньяне предупредили, что не заинтересованы в проведении переговоров, центральной темой которых будет только вопрос денуклеаризации КНДР.

"Если США пытаются загнать нас в угол и добиться от нас отказа от ядерного оружия в одностороннем порядке – нас не интересует такой диалог", – заявлял замглавы МИД Северной Кореи Ким Ге Гван.

Кроме того, северокорейские официальные СМИ сообщали, что проведение саммита под вопросом из-за того, что США и Южная Корея не стали отказывать от масштабных совместных военных учений.
США, переговоры, монета, КНДР, Ким Чен Ын, Дональд Трамп

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