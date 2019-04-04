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США заставят российских военных уйти из Венесуэлы – Помпео

Сегодня, 15:30

Вашингтон четко дал понять Москве, что США готовы сделать все необходимое

Майк Помпео
Майк Помпео. Фото: AFP
США заставят российских военных уйти из Венесуэлы – Помпео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/6c8/86a/5c76c886abff7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/6c8/86a/5c76c886abff7.jpg США Вашингтон четко дал понять Москве, что США готовы сделать все необходимое

Госсекретарь США Майк Помпео предупредил, что США готовы использовать "другие средства" в своем арсенале, после того, как дипломатические попытки убедить Россию вывести военный персонал из Венесуэлы не нашли никакого отклика у Москвы.

"Мы, конечно же, говорили с русскими. Мы говорили им, насколько серьезно мы воспринимаем угрозу, связанную с дальнейшим использованием их военной силы внутри Венесуэлы", – заявил Помпео в радиоинтервью.

"Я пытался убедить их, что это не в их интересах. Думаю, мне это не удалось, – признал он. – Поэтому мы обратимся к другим средствам американской мощи, чтобы у венесуэльского народа появился шанс получить демократию, которую они заслуживают, без кубинского или российского сапога, приставленного к их горлу".

Госсекретарь не стал уточнять, о каких "других средствах" идет речь, но напомнил, что президент Дональд Трамп четко дал понять Москве, что США "готовы сделать все необходимое, чтобы заставить россиян уйти".

Ранее сообщалось, что Россия может отправить в Венесуэлу больше военных.

Напомним, в правительстве США сообщили, что Россия перебросила в Венесуэлу представителей сил специального назначения, включая "специалистов по кибербезопасности". 

Ранее провозгласивший себя временным президентом лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что присутствие российских военных в Венесуэле нарушает конституцию страны. Он предположил, что в Каракасе пошли на такой шаг, "так как не доверяют собственной армии". Гуайдо также обвинил власти в том, что, развивая сотрудничество с РФ по военной линии, при этом они не занимаются внутренними проблемами страны.

В свою очередь высокопоставленный венесуэльский чиновник рассказал СМИ, что сто российских военнослужащих прибыли в Каракас, чтобы принять участие в переговорах по военной подготовке и стратегии.

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Тег Россия, Венесуэла, США, Помпео

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Источник:

Голос Америки

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