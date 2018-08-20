США заявили, что готовы к прямым переговорам с "Талибаном", но при одном условии

Сегодня, 19:32

Вашигтон готов содействовать тому, чтобы усадить стороны за стол переговоров

Белый дом. Фото: pixabay.com
Белый дом. Фото: pixabay.com

Администрация США готова к прямым контактам с руководством радикального движения "Талибан", но не собирается поддерживать их через голову правительства Афганистана. Об этом заявила в понедельник первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс по завершении брифинга для иностранных журналистов.

"Все, что я могу сказать, это следующее: мы действительно поддерживаем любые инициативы, усаживающие стороны за стол переговоров. Но переговоры должны идти между афганским правительством и (движением) "Талибан", мы (США – Ред.) не являемся заменой этому. И госсекретарь (США Майкл) Помпео ясно дал понять: мы будем делать то, что можем, чтобы содействовать (проведению переговоров афганских властей и талибов), чтобы поддерживать (такой диалог) и, в конечном счете, чтобы принимать (в нем) участие", – подчеркнула американский дипломат.

"Мы готовы... содействовать тому, чтобы усадить стороны за стол переговоров; но США не ведут переговоры с (движением) "Талибан" через голову афганского правительства", – добавила Уэллс.

Ранее власти Афганистана заявили о планах освободить 444 заключенных в рамках введения временного режима прекращения огня с радикальным движением "Талибан".

Напомним, спецназ США принял участие в масштабной операции против ИГИЛ в Афганистане. 
Афганистан, США, талибан
Источник:

ИТАР-ТАСС

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