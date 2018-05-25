США заявили о готовности заключить "ядерную сделку" с КНДР

Договор, который может быть заключен с Пхеньяном, должен будет пройти ратификацию в Сенате США

После отмены встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына в администрации США планируют, что в дальнейшем с КНДР будет оформлена сделка по вопросам свертывания ядерной и ракетной программы Пхеньяна. Эта сделка будет двусторонним договором, который нужно будет ратифицировать в Сенате Конгресса США. Такое заявление сделал госсекретарь США Майкл Помпео, сообщает ТАСС.

"Позвольте мне заявить о том, что я считаю еще более важным. Наше намерение заключается в том, чтобы добиться соглашения, которое будет передано на одобрение Сената США. В этом кроется наша цель. Наша цель кроется в том, что, как я надеялся, произойдет с иранской сделкой", – заявил Помпео на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США контакты с КНДР.

"То есть вы говорите о том, чтобы передать это на ратификацию в Сенат в качестве договора?" – поинтересовался у руководителя внешнеполитического ведомства США сенатор Бенджамин Кардин

"Да, сэр", – ответил Помпео.

Напомним, ранее Помпео заявлял, что на протяжении последних многих дней в Госдепе старались с Ким Чен Ыном договорились на личной встрече в Пхеньяне в начале мая: сформировать подготовительные группы, чтобы начать готовить этот саммит. Но США не получили от них никакого ответа на свои запросы.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен отменой встречи лидеров КНДР и США – Ким Чен Ына и Дональда Трампа, планировавшейся на 12 июня в Сингапуре.



