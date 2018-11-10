США заявили о нежелании враждовать с Китаем

Американский госсекретарь выразил надежду на дальнейшее сотрудничество стран в отношении иранской ядерной и ракетной программ и другой "враждебной деятельности" Ирана

Соединенные Штаты Америки не намерены начинать холодную войну с Китаем. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Соединенные Штаты не стремятся к холодной войне или к политике сдерживания в отношении Китая. Вместо этого мы хотим удостовериться в том, что Китай действует ответственно и честно. Это в интересах безопасности и процветания обеих наших стран", — сказал Помпео.

Американский госсекретарь выразил надежду на дальнейшее сотрудничество стран в отношении иранской ядерной и ракетной программ и другой "враждебной деятельности" Ирана. В качестве примеров успешного сотрудничества США и Китая он назвал принятие резолюций СБ ООН по КНДР.

С начала 2018 года между США и Китаем идет торговая война: страны повышают торговые пошлины на различные группы товаров. Трамп обвинил Пекин в нечестной игре и пожаловался на слишком большой дефицит в двустороннем торговом балансе. Позднее он заявил о торговой победе над Китаем, который уже не сможет обогнать экономику США.

Ранее мы писали, что 7 октября госсекретарь Майк Помпео посетит столицу КНДР и проведет встречу с Ким Чен Ыном.

Как сообщалось, что глава Государственного департамента США Майкл Помпео подтвердил, что новая встреча американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдет в скором времени и, вероятно, это произойдет после октября.

Напомним, что еще этим летом американский президент утверждал, что Северная Корея больше не несет угрозы другим странам.

Кроме того, Дональд Трамп заверял, что лидер КНДР Ким Чен Ын действительно стремится к денуклеаризации, что отражено в подписанной лидерами декларации. В то же время он не собирался снимать санкции с Северной Кореи, несмотря на успех саммита в Сингапуре.