США заявили о возможном введении санкций против Ирана на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп готовится ввести в отношении Тегерана новые санкции, возможно, уже на следующей неделе, "чтобы гарантировать, что Иран не развивает свою ядерную программу", заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Мы на 100% привержены необходимости убедиться в том, что у Ирана нет ядерного оружия", – цитирует агентство Сандерс.

Как подчеркнула представитель Белого дома, США намерены "продолжать оказывать максимальное давление" на Тегеран и вводить в отношении него "громадные санкции".

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"Все ограничения, которые были введены США против Ирана до заключения сделки в 2015 году вернулись к прежнему виду и не оказывают сильного действия. Мы готовимся добавить дополнительные санкции, которые могут быть применены уже на следующей неделе", -сказала Сандерс.

Ранее 8 мая Трамп заявил, что Вашингтон выходит из ядерной сделки с Ираном.Он пообещал ввести самый высокий уровень санкций в отношении Исламской Республики и пригрозил, что страны, которые продолжат сотрудничество с Ираном в обход американских санкций, столкнутся с "тяжелыми последствиями".

Президент Ирана Хасан Рухани прокомментировал решение США выйти из ядерного соглашения с Исламской Республикой. Во время телеобращения к нации он отказался считать сделку ничтожной и заявил, что продолжит придерживаться договоренностей с пятеркой посредников без Вашингтона.