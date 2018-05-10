США заявили о возможном введении санкций против Ирана на следующей неделе

Сегодня, 01:48

США готовят дополнительные санкции против Ирана

фото AFP
фото AFP

США намерены "продолжать оказывать максимальное давление" на Тегеран

Президент США Дональд Трамп готовится ввести в отношении Тегерана новые санкции, возможно, уже на следующей неделе, "чтобы гарантировать, что Иран не развивает свою ядерную программу", заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Мы на 100% привержены необходимости убедиться в том, что у Ирана нет ядерного оружия", – цитирует агентство Сандерс.

Как подчеркнула представитель Белого дома, США намерены "продолжать оказывать максимальное давление" на Тегеран и вводить в отношении него "громадные санкции".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Все ограничения, которые были введены США против Ирана до заключения сделки в 2015 году вернулись к прежнему виду и не оказывают сильного действия. Мы готовимся добавить дополнительные санкции, которые могут быть применены уже на следующей неделе", -сказала Сандерс.

Ранее 8 мая Трамп заявил, что Вашингтон выходит из ядерной сделки с Ираном.Он пообещал ввести самый высокий уровень санкций в отношении Исламской Республики и пригрозил, что страны, которые продолжат сотрудничество с Ираном в обход американских санкций, столкнутся с "тяжелыми последствиями".

Президент Ирана Хасан Рухани прокомментировал решение США выйти из ядерного соглашения с Исламской Республикой. Во время телеобращения к нации он отказался считать сделку ничтожной и заявил, что продолжит придерживаться договоренностей с пятеркой посредников без Вашингтона.
Иран, США, Трамп, санкции, Дональд Трамп, сандерс
Источник:

Reuters

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Фото из открытых источников

Страны ЕС готовы оспорить в ВТО новые санкции США против Ирана

Вчера, 22:45

Евросоюз может оспорить в ВТО санкции в отношении Ирана  

Другие страны

Фото: AFP

Иран подготовил ответный "удар" на решение США по ядерной программе

Вчера, 19:45

У иранского правительства уже есть план пропорционального ответа
Загрузка...

Экономика

Фото: AFP

Из-за санкций США Иран начнет поставки собственной нефти - СМИ

Вчера, 14:03

Нефть марки West Karoun является новой продукцией

Евросоюз

Uлава МИД ФРГ Хайко Маас. Фото: AFP

"Подрыв доверия": в Германии жестко раскритиковали решение Трампа по Ирану

Вчера, 13:03

В германском МИД не довольны выходом США из ядерной сделки

Россия

Фото: AFP

В России отреагировали на выход США из ядерной сделки по Ирану

Вчера, 12:47

В российском правительстве настроены на долгий анализ

Экономика

Фото: AFP

Решение Трампа по Ирану рекордно взвинтило цены на нефть

Вчера, 11:42

Нефтяной рынок отреагировал на геополитические изменения
Загрузка...