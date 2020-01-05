США ждут серьезные проблемы: политолог дал прогноз на 2020 год

Эксперт не исключил даже раскол двух основных партий после выборов

/ Фото: AFP

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Глава Центра проблем РФ Нацинститута стратегических исследований Петр Бурковский считает, что в 2020 году в политической системе США будет много потрясений.

Также политолог подчеркнул, что в США произойдут и главные события.

"В 2020 году ключевые события произойдут, конечно, в США. На мой взгляд, Трамп останется президентом. Это создаст для него хорошую площадку для переизбрания. И если не случится чудо, Трамп будет избран на второй срок. Но при этом, я считаю, в будущем году американскую политическую систему ждут серьезнейшие потрясения", – сказал Бурковский.

Он объяснил это тем, что в будущем году избирается не только президент США, но и часть Сената.

"При этом значительная часть сенаторов, срок полномочий которых заканчивается, – из так называемых красных штатов. Потому демократы имеют шансы если не получить большинство в Сенате, то существенно увеличить свое представительство. Вплоть до паритета в верхней палате с республиканцами. Это не позволит демократам завершить импичмент переизбранного Трампа. Но заблокировать работу Конгресса – вполне. То есть в США будет серьезный политический конфликт, жесткое противостояние", – отметил политолог.

Также он не исключил, что может произойти раскол двух основных партий после выборов.

"США будет все больше уходить в себя, обращая меньше внимания на международные вопросы. Впрочем, если для консолидации правящей элите будет нужно найти врага, этого врага найдут – это может быть и Китай, и Россия", – добавил Петр Бурковский.

Больше читайте в материале сайта "Сегодня": Кризис в США, пылающий Ближний Восток, противоречивая Европа: каким будет мир в 2020-м.

Напомним, нижняя палата Конгресса США, где большинство имеют демократы, ожидаемо проголосовала за импичмент 45-го президента США Дональда Трампа . За первую статью обвинения – злоупотребление властью – проголосовали 230 конгрессменов (против – 197, один воздержался). Второй пункт – препятствование расследованию Конгресса – набрал 229 голосов (против 198 при одном воздержавшемся). Теперь дело за Сенатом, который должен принять окончательный вердикт.

Ранее "Сегодня" писали, как Трампа отправляли в отставку и что будет дальше.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

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