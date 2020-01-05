Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,42

США ждут серьезные проблемы: политолог дал прогноз на 2020 год

5 января, 19:10

Виталий Рябошапка

Эксперт не исключил даже раскол двух основных партий после выборов

/ Фото: AFP

Реклама

Глава Центра проблем РФ Нацинститута стратегических исследований Петр Бурковский считает, что в 2020 году в политической системе США будет много потрясений.

Также политолог подчеркнул, что в США произойдут и главные события.

"В 2020 году ключевые события произойдут, конечно, в США. На мой взгляд, Трамп останется президентом. Это создаст для него хорошую площадку для переизбрания. И если не случится чудо, Трамп будет избран на второй срок. Но при этом, я считаю, в будущем году американскую политическую систему ждут серьезнейшие потрясения", – сказал Бурковский.

Он объяснил это тем, что в будущем году избирается не только президент США, но и часть Сената.

"При этом значительная часть сенаторов, срок полномочий которых заканчивается, – из так называемых красных штатов. Потому демократы имеют шансы если не получить большинство в Сенате, то существенно увеличить свое представительство. Вплоть до паритета в верхней палате с республиканцами. Это не позволит демократам завершить импичмент переизбранного Трампа. Но заблокировать работу Конгресса – вполне. То есть в США будет серьезный политический конфликт, жесткое противостояние", – отметил политолог.

Также он не исключил, что может произойти раскол двух основных партий после выборов.

"США будет все больше уходить в себя, обращая меньше внимания на международные вопросы. Впрочем, если для консолидации правящей элите будет нужно найти врага, этого врага найдут – это может быть и Китай, и Россия", – добавил Петр Бурковский.

Больше читайте в материале сайта "Сегодня": Кризис в США, пылающий Ближний Восток, противоречивая Европа: каким будет мир в 2020-м.

Напомним, нижняя палата Конгресса США, где большинство имеют демократы, ожидаемо проголосовала за импичмент 45-го президента США Дональда Трампа . За первую статью обвинения – злоупотребление властью – проголосовали 230 конгрессменов (против – 197, один воздержался). Второй пункт – препятствование расследованию Конгресса – набрал 229 голосов (против 198 при одном воздержавшемся). Теперь дело за Сенатом, который должен принять окончательный вердикт.

Ранее "Сегодня" писали, как Трампа отправляли в отставку и что будет дальше.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

США прогноз импичмент конгресс импичмент Трампа

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Санкции США против
Санкции США против "Северного потока – 2": в сети появилась яркая карикатура на ПутинаРоссия
Американский беспилотник провел разведку над Донбассом и Крымом
Американский беспилотник провел разведку над Донбассом и КрымомКрым
Трамп ошибался насчет коррупции в Украины: посол объяснил почему
Трамп ошибался насчет коррупции в Украины: посол объяснил почемуПолитика
Трамп нашел виновных в штурме американского посольства в Багдаде
Трамп нашел виновных в штурме американского посольства в БагдадеСША
"Динамит в пороховой бочке": реакция мира на убийство иранского генерала силами СШАДругие страны
"Северный поток – 2": Украина может прокачать 75 млрд куб. м газа в 2020 годуЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...