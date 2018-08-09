США предложили Северной Корее передать им 70% ядерного оружия

Сегодня, 04:02

Северная Корея до сих пор не уведомила США о том, сколькими боеголовками она обладает

Майк Помпео. Фото: AFP
Майк Помпео. Фото: AFP

Госсекретарь США Майк Помпео предлагал властям Северной Кореи передать от 60 до 70% своих ядерных боеголовок Соединенным Штатам или третьей стороне, однако эти предложения были отвергнуты. Об этом сообщает портал Vox со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров.

Отмечается, что Помпео в последние два месяца неоднократно выдвигал такую инициативу, но каждый раз ее отклонял заведующий отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоль.

По данным издания, Северная Корея до сих пор не уведомила США о том, сколькими боеголовками она обладает. По сведениям собеседников портала, сейчас главная задача госсекретаря США – добиться от КНДР точных данных о ее ядерном арсенале.

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Ранее министру иностранных дел КНДР Ли Ен Хо передали письмо президента США Дональда Трампа, адресованное лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну. 

Данное письмо Трампа стало ответом на письмо Ким Чен Ына от 1 августа, полученное президентом США. В Белом доме ранее отмечали, что между президентом США и лидером КНДР происходит "обмен корреспонденцией", что является развитием их встречи в Сингапуре. По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, целью переписки является продвижение обязательств обеих стран "в рамках совместного американо-северокорейского заявления".

Как известно, в середине июля президент США Дональд Трамп получил письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына, в котором он высказывает веру в "новое будущее" между Северной Кореей и Соединенными Штатами и надежду на "практические действия".
США, КНДР, ядерное оружие, северная корея, помпео

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