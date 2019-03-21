Ссорят с олигархами: американский дипломат рассказал, как санкции США вредят Путину

По мнению Дэвида Пеймана, санкции уже создали несогласие между олигархами и Кремлем

Фото: AFP

Ссорят с олигархами: американский дипломат рассказал, как санкции США вредят Путину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0e5/5d4/5c90e55d4be7f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0e5/5d4/5c90e55d4be7f.jpg 2019-03-21T08:11:00+02:00 США По мнению Дэвида Пеймана, санкции уже создали несогласие между олигархами и Кремлем

Санкции США против России создали несогласие между олигархами и Кремлем. Об этом заявил заместитель помощника государственного секретаря США по финансовому и санкционному противодействию Дэвид Пейман, сообщает "Голос Америки".

"Высокая цена, которую мы заставили заплатить Россию и российских олигархов, приближенных к Кремлю, внесла споры в их внутренние отношения и отношения с властью, с самим Кремлем. Мы вводим санкции не только с целью повысить потери, которые понесет России, но и для того, чтобы добиться изменения поведения", – рассказал Пейман.

Также дипломат отметил, что по мере учащения вредоносных актов со стороны России санкции со стороны США будут усиливаться.

"Мы будем тесно сотрудничать с нашими европейскими партнерами для обеспечения экспоненциального эффекта вреда от санкций, а также, чтобы на Россию было достаточно давления и она чувствовала всю силу последствий своего злонамеренного поведения", – добавил он.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявлял, что Соединенные Штаты и страны Евросоюза продолжат политику ужесточения санкционного режима против России в связи с ситуацией на Украине.

Напомним, не так давно президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России за агрессию против Украины. Смотрите подробней в сюжете "Сегодня".

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