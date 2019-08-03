Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Bryan Woolston

СССР стал Россией: Трамп жестко оконфузился из-за незнания истории https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF 2019-08-03T15:39:00+03:00 США Американский президент "забыл", что СССР распался на полтора десятка независимых государств

В 1991 году Советский Союз не распался на 15 независимых республик, а был переименован в Россию, заявил президент США Дональд Трамп, фактически повторив свое январское заявление о причине распада СССР.

Такой необычный экскурс в "альтернативную историю" хозяин Белого дома сделал своим сторонникам на политическом мероприятии в городе Цинциннати, штат Огайо, 1 августа.

"Мы стали крупнейшим производителем энергоресурсов в мире, крупнее Советского Союза. Помните Советский Союз, когда они были все вместе? До того, как решили называться Россией. Их мечтой всегда было стать мощнейшей державой, но потом они стали Россией", – сказал американский лидер.

Помимо того, Трамп отметил, что СССР "проделал хорошую работу" в сфере энергетики.

"Но теперь мы сильнее, чем Россия. Сейчас мы намного сильнее, чем Саудовская Аравия", – добавил он.

Напомним, что в прошлом году Дональда Трампа обвинили в незнании американского гимна. Пользователи обратили внимание, что на одном из общественных мероприятий Трамп выглядел так, будто забыл текст и не всегда попадал в слова.

Мы также писали о другом конфузе, который произошел с Трампом пару лет назад на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, – он не сумел разобраться в традиционном "рукопожатии АСЕАН".

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