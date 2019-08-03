СССР стал Россией: Трамп жестко оконфузился из-за незнания истории

В 1991 году Советский Союз не распался на 15 независимых республик, а был переименован в Россию, заявил президент США Дональд Трамп, фактически повторив свое январское заявление о причине распада СССР.
Такой необычный экскурс в "альтернативную историю" хозяин Белого дома сделал своим сторонникам на политическом мероприятии в городе Цинциннати, штат Огайо, 1 августа.
"Мы стали крупнейшим производителем энергоресурсов в мире, крупнее Советского Союза. Помните Советский Союз, когда они были все вместе? До того, как решили называться Россией. Их мечтой всегда было стать мощнейшей державой, но потом они стали Россией", – сказал американский лидер.
Помимо того, Трамп отметил, что СССР "проделал хорошую работу" в сфере энергетики.
"Но теперь мы сильнее, чем Россия. Сейчас мы намного сильнее, чем Саудовская Аравия", – добавил он.
Напомним, что в прошлом году Дональда Трампа обвинили в незнании американского гимна. Пользователи обратили внимание, что на одном из общественных мероприятий Трамп выглядел так, будто забыл текст и не всегда попадал в слова.
Мы также писали о другом конфузе, который произошел с Трампом пару лет назад на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, – он не сумел разобраться в традиционном "рукопожатии АСЕАН".
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