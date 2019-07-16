Сделать стартовой
25,74
29,01
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Стала известна причина блэкаута в Нью-Йорке

16 июля, 05:22

Более 50 тыс. жителей Нью-Йорка остались без электричества в результате массового сбоя в подаче электроэнергии

Крупное отключение электроэнергии в Нью-Йорке в минувшую субботу было вызвано повреждением распределительного кабеля и отказом основной и запасной релейной защиты. Об этом говорится в заявлении энергетической компании Con Edison, отвечающей за электроснабжение мегаполиса.

"Инспекция оборудования и предварительный анализ данных за последние 40 часов указывают на то, что система релейной защиты на подстанции, расположенной на 65-й улице, сработала не так, как рассчитывалось. Эта система с запасом рассчитана на обеспечение высокого уровня надежности. Основная и резервная релейные системы не изолировали поврежденный распределительный кабель на 64-й улице и West End Avenue", — уточнили в компании.

Напомним, что вечером 13 июля более 50 тыс. жителей Нью-Йорка остались без электричества в результате массового сбоя в подаче электроэнергии. Мэр Билл де Блазио в эфире телеканала CNN объяснил случившееся исключительно техническими неполадками. Градоначальник был вынужден срочно вернуться в Нью-Йорк из штата Айова, где он проводил мероприятие в рамках своей предвыборной президентской кампании. По данным телеканала NBC, причиной сбоя мог стать пожар на трансформаторной подстанции.

Напомним, ранее в Нью-Йорке произошла авария мусоровоза, которая привела к транспортному коллапсу накануне Дня независимости США.

Мы также писали об авиакатастрофе на Манхэттене, где на крыше одного из зданий разбился и загорелся вертолет.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег США, Нью-Йорк, причина, блэкаут

Вы сейчас просматриваете новость " Стала известна причина блэкаута в Нью-Йорке". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Манхеттен погрузился во тьму: яркие фото массового блэкаута в Нью-Йорке

14 июля, 09:54

Отключение электричества коснулось более 50 тысяч жителей Города Большого Яблока

Блэкаут в Луганске: оккупанты на два дня оставят город без электричества

5 июля, 11:12

С вечера пятницы по утро воскресенья жители ОРЛО останутся без света, воды и связи

В Японии минимум полторы тысячи домов остались без света из-за ливней

21 мая, 06:45

Ливни привели к нарушениям транспортного сообщения

Гуайдо: половина Венесуэлы снова оказалась без электричества

23 апреля, 04:40

Венесуэла испытывает серьезные проблемы с подачей электричества

В Венесуэле восстановили подачу электричества после пятого блэкаута подряд

10 апреля, 23:23

В сложностях с подачей электроэнергии власти Венесуэлы обвиняют США и оппозицию

В Венесуэле озвучили рекордный срок восстановления системы электроснабжения

9 апреля, 00:01

В Венесуэл речь идет сначала о краткосрочном периоде до 30 дней, а потом и плане на год

Как мужчины убивают своих жен

Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины

8 «здоровых привычек», от которых больше вреда, чем пользы

Советы тренера-диетолога: как убрать жир с живота

Спасаем положение: как лучше всего укреплять волосы?

Как правильно пить воду, чтобы живот оставался плоским

Внезапно: 6 продуктов, которые содержат неожиданно много сахара

Подыши и сбрось вес. Лучшие эфирные масла для похудения

Диета Митчелла: как похудеть с помощью супа на 4 кг за неделю

Недостаток влаги: причины и признаки обезвоженной кожи

15 красавиц российского кино

Грустная судьба чудесных советских актрис

Доллар будет дешеветь из-за политики США: чем это опасно для Украины

14 июля, 07:51

Эксперты считают, что наступает идеальное время для развития внутреннего производства за счет внешних инвестиций

"Отмотали" на 1,5 миллиона гривен: в Днепре разоблачили группу тарифных аферистов

14 июля, 06:40

Шайка из 6 человек работала по всей стране и помогала "экономить" на ЖКУ

Украина и Молдова: как будут развиваться отношения после политического кризиса

13 июля, 07:51

К решению проблемных украинско-молдавских вопросов Украине необходимо подходить еще и с позиции сдерживания российского влияния в Молдове

Летнего зноя не ждите: прогноз погоды в Украине на неделю

13 июля, 07:37

В понедельник, 15 июля дожди с грозами везде, кроме Харьковской, Донецкой и Луганской областей

4 причины добавить корицу с лимоном в свой рацион

6 вещей, которые ты должна знать, если любишь яркие помады

Жир или сахар - от чего ты набираешь вес согласно типу фигуры
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь