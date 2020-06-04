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Стала известна судьба выходца из Украины, влетевшего на бензовозе в толпу в США

4 июня, 08:36

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Мужчине так и не выдвинули обвинение

Богдана Вечирко, который за рулем многотонного бензовоза на большой скорости влетел в толпу протестующих в Миннеаполисе, отпустили из-под стражи и даже не выдвинули ему обвинение. Об этом сообщает "Голос Америки".

Так как в штате Миннесота подозреваемых без официально выдвинутых обвинений могут содержать только 36 часов, мужчину отпустили. Несмотря на это, расследование, по словам копов, продолжается.

Отметим, что после задержания 35-летнего американца украинского происхождения удерживали в тюрьме графства Хеннепин.

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"Следователи сейчас в процессе сбора дополнительной информации и ответов, которые помогут принять решение по обвинению", – сообщили в офисе прокурора графства Хеннепин.

По словам уполномоченного Департамента общественной безопасности Джона Харрингтона, не исключено, что Вечирко мог влететь в толпу ненамеренно. Кроме того, как сообщают местные СМИ, мужчина заранее сигналил протестующим, однако не уменьшал скорость.

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Как рассказали в украинской громаде штата Миннесота, семья Вечирко эмигрировала в США, когда Богдану было 5 лет. Родом они из Червонограда Львовской области. По словам источников, сейчас Богдан ожидает первенца, так как его жена Людмила на восьмом месяце беременности.

Напомним, тогда протестующие успели среагировать на движущуюся в их сторону автоцистерну и разбежались в стороны. После этого над водителем бензовоза попытались устроить самосуд. В итоге мужчину передали прибывшим полицейским.

Наезд на протестующих в Миннеаполисе. Фото: twitter.com/Breaking911

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Как известно, протесты в Миннеаполисе и многих других городах США вспыхнули после того, как в результате грубого задержания полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. По данным американских СМИ, количество протестующих с каждым днем растет.

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