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Стали известно, когда спецпредставители США, России, Китая и ЕС обсудят ситуацию в Афганистане

Сегодня, 01:31

США разработали проект договоренности о выводе американских войск из Афганистана и борьбе с терроризмом

Фото: AFP
Стали известно, когда спецпредставители США, России, Китая и ЕС обсудят ситуацию в Афганистане //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/01f/50c/5c501f50c7a54.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/01f/50c/5c501f50c7a54.jpg США США разработали проект договоренности о выводе американских войск из Афганистана и борьбе с терроризмом

21-22 марта состоится встреча спецпредставителя США по Афганистану Залмай Халилзад со спецпредставителем президента России Замиром Кабуловым, спецпосланником МИД КНР по делам Афганистана Дэн Сицзюнем и спецпосланником ЕС по Афганистану Роландом Кобиа. Встреча произойдет в Вашингтоне.

"Темами обсуждений станут международная поддержка мирного процесса в Афганистане, роль, которую каждая сторона может играть в том, чтобы положить конец войне, а также прогресс мирных переговоров, которого удалось достичь к настоящему времени", — говорится в документе Госдепа США.

Халилзад 12 марта по итогам переговоров с талибами в Дохе объявил, что стороны разработали проект договоренности о выводе американских войск из Афганистана и борьбе с терроризмом. Речь идет о двух из четырех основных пунктов переговоров США с движением "Талибан".

Напомним, в Пентагоне сделали четкое заявление по выводу войск из Афганистана. Ряд государств – членов НАТО объявили о готовности увеличить свой контингент в Афганистане.

Также сообщалось, что к концу апреля половина американского военного контингента покинет Афганистан. Такое обещание США дали группировке "Талибан" на январских переговорах в Дохе, заявил представитель талибов Абдул Салам Ханафи на мирных переговорах.

Кроме того, мы писали о том, что не менее 126 сотрудников служб безопасности стали жертвами мощного взрыва в центре Афганистана, который произошел в военном комплексе в провинции Вардак 21 января.

Военная операция в Афганистане продолжается с декабря 2001 года, на пике кампании в 2010–2013 годах численность западных сил в этой стране превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году, а сейчас в этой стране остается 14-тысячная миссия инструкторов и советников альянса. За последние четыре года силы движения "Талибан" значительно расширили зону своего контроля в Афганистане, которая сейчас распространяется примерно на 60% территории страны.

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Тег Афганистан, Китай, США, ЕС, РФ, талибы

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