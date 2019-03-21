Стали известно, когда спецпредставители США, России, Китая и ЕС обсудят ситуацию в Афганистане
США разработали проект договоренности о выводе американских войск из Афганистана и борьбе с терроризмом
21-22 марта состоится встреча спецпредставителя США по Афганистану Залмай Халилзад со спецпредставителем президента России Замиром Кабуловым, спецпосланником МИД КНР по делам Афганистана Дэн Сицзюнем и спецпосланником ЕС по Афганистану Роландом Кобиа. Встреча произойдет в Вашингтоне.
"Темами обсуждений станут международная поддержка мирного процесса в Афганистане, роль, которую каждая сторона может играть в том, чтобы положить конец войне, а также прогресс мирных переговоров, которого удалось достичь к настоящему времени", — говорится в документе Госдепа США.
Халилзад 12 марта по итогам переговоров с талибами в Дохе объявил, что стороны разработали проект договоренности о выводе американских войск из Афганистана и борьбе с терроризмом. Речь идет о двух из четырех основных пунктов переговоров США с движением "Талибан".
Напомним, в Пентагоне сделали четкое заявление по выводу войск из Афганистана. Ряд государств – членов НАТО объявили о готовности увеличить свой контингент в Афганистане.
Также сообщалось, что к концу апреля половина американского военного контингента покинет Афганистан. Такое обещание США дали группировке "Талибан" на январских переговорах в Дохе, заявил представитель талибов Абдул Салам Ханафи на мирных переговорах.
Кроме того, мы писали о том, что не менее 126 сотрудников служб безопасности стали жертвами мощного взрыва в центре Афганистана, который произошел в военном комплексе в провинции Вардак 21 января.
Военная операция в Афганистане продолжается с декабря 2001 года, на пике кампании в 2010–2013 годах численность западных сил в этой стране превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году, а сейчас в этой стране остается 14-тысячная миссия инструкторов и советников альянса. За последние четыре года силы движения "Талибан" значительно расширили зону своего контроля в Афганистане, которая сейчас распространяется примерно на 60% территории страны.
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