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Стали известны подробности крушения вертолета на небоскребе в Нью-Йорке

25 июня, 22:21

Через несколько минут после взлета пилот сообщил по радиосвязи, что не может определить свое местоположение

Фото: REUTERS/Carlo Allegri
Фото: REUTERS/Carlo Allegri.

Пилот вертолета, разбившегося 10 июня в результате жесткой посадки на здание в нью-йоркском районе Манхэттен, запрашивал разрешение вернуться на площадку взлета. Об этом говорится в докладе по предварительным итогам расследования Национального управления по безопасности на транспорте.

Согласно распространенной информации, 58-летний пилот Тимоти Маккормак, погибший в результате происшествия, неоднократно проверял погодные условия в течение двух часов перед вылетом со взлетно-посадочной площадки на восточном берегу Манхэттена, в районе 34-й улицы. В итоге он сообщил, что появился 20-минутный интервал, в который он успеет вернуться в аэропорт города Линден (штат Нью-Джерси).

Через несколько минут после взлета пилот сообщил по радиосвязи, что не может определить свое местоположение, и запросил разрешение на возвращение в точку вылета. После этого, несколько раз хаотично сменив курс и высоту полета, пилот совершил жесткую посадку на крышу высотного здания на Седьмой авеню в средней части Манхэттена. В результате происшествия вертолет модели Agusta A109E ("Агуста А-109-И") воспламенился. Пилот погиб на месте, более никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что Маккормак не обладал лицензией, которая позволяла бы ему подниматься в воздух в плохих погодных условиях, когда видимость составляет менее 4800 м. Для получения такого документа пилот должен обладать навыками и сдать тест на умение управлять воздушным судном в ситуации, когда ориентироваться можно лишь по показаниям пилотажно-навигационных приборов. По данным телеканала "Ньюс 1", из-за дождя и тумана видимость в центральной части Манхэттена составляла около 1600 метров, а нижний край облаков находился на высоте около 300 метров. В таких погодных условиях вертолетам, совершающим полеты над городом, было запрещено подниматься в воздух.

Напомним, в Ровенской области потерпел крушение вертолет армейской авиации Ми-8. Связь с вертолетом была потеряна 29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета. Как выяснилось, Ми-8 упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе. 

Вертолет Ми-8 упал во время выполнения плановых учений "День – Ночь" вблизи села Сестрятин Радивиловского района Ровенской области. Вертолет упал в лесополосе примерно в трех километрах от упомянутого села.

После падения в Ровенской области военный вертолет Ми-8 загорелся. В результате аварии погибли четверо членов экипажа. 

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль.  


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Тег крушение, вертолет, Нью-Йорк

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Reuters

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