Стали известны сроки возобновления полетов Boeing 737 MAX

За последние полгода в мире зафиксированы две авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX

Фото из открытых источников.

Полеты Boeing 737 MAX могут возобновиться не раньше 2020 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal ссылкой на отраслевые и правительственные источники.

По мнению источников, компания не успеет устранить неисправности раньше этой даты. Кроме того, помешать возобновлению полетов может и смена руководства в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA).

В июле главный разработчик Boeing 737 Эрик Линдблад ушел в отставку. Его место займет 34-летний Марк Дженкинс, ранее руководивший разработкой новой модели самолета.

За последние полгода в мире зафиксированы две авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX, в них погибли 346 человек. Последнее крушение произошло 10 марта в Эфиопии: самолет разбился через шесть минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. Все 157 человек, находившихся на борту, погибли. После этого большинство стран мира приостановили эксплуатацию самолета.

Напомним, что эксперты, выясняющие причины катастрофы эфиопского лайнера Boeing 737 MAX 8, пришли к предварительному выводу, что ее причиной стал сбой в работе системы MCAS.

Несмотря на объявленные ранее планы, крупнейшие авиакомпании Индонезии Garuda airlines и Lion Air не смогут отказаться от дальнейших закупок самолетов Boeing 737 MAX.

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