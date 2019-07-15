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Стали известны сроки возобновления полетов Boeing 737 MAX

15 июля, 03:04

За последние полгода в мире зафиксированы две авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.

Полеты Boeing 737 MAX могут возобновиться не раньше 2020 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal ссылкой на отраслевые и правительственные источники.

По мнению источников, компания не успеет устранить неисправности раньше этой даты. Кроме того, помешать возобновлению полетов может и смена руководства в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA).

В июле главный разработчик Boeing 737 Эрик Линдблад ушел в отставку. Его место займет 34-летний Марк Дженкинс, ранее руководивший разработкой новой модели самолета.

За последние полгода в мире зафиксированы две авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX, в них погибли 346 человек. Последнее крушение произошло 10 марта в Эфиопии: самолет разбился через шесть минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. Все 157 человек, находившихся на борту, погибли. После этого большинство стран мира приостановили эксплуатацию самолета.

Напомним, что эксперты, выясняющие причины катастрофы эфиопского лайнера Boeing 737 MAX 8, пришли к предварительному выводу, что ее причиной стал сбой в работе системы MCAS.

Несмотря на объявленные ранее планы, крупнейшие авиакомпании Индонезии Garuda airlines и Lion Air не смогут отказаться от дальнейших закупок самолетов Boeing 737 MAX.

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Тег самолет, полеты, Boeing, Boeing-737

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