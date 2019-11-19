Стало известно, что разговор Трампа с Сондландом могли прослушивать россияне

Сондланд разговаривал с президентом США по мобильному телефону, находясь в ресторане в Киеве

Гордон Сондланд. Фото: REUTERS/Francois Lenoir

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с послом США при ЕС Гордоном Сондландом, в котором американский лидер интересовался готовностью властей Украины начать расследование против сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, могли прослушивать россияне.

Об этом заявил на закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США сотрудник американского посольства в Киеве Дэвид Холмс. Стенограмма была обнародована 18 ноября.

Само заседание состоялось в начале ноября. Дипломат давал показания членам трех комитетов нижней палаты американского законодательного органа: комитета по иностранным делам, спецкомитета по разведке и комитета по надзору и правительственной реформе. Слушания проходили в рамках процедуры импичмента президента США.

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По его словам, Сондланд разговаривал с президентом США по мобильному телефону, находясь в ресторане в Киеве, и это показалось Холмсу необычным с точки зрения обеспечения безопасности связи. "Для меня это было удивительно. По моему опыту, телефонные разговоры с президентом содержат очень чувствительную с точки зрения безопасности информацию, и их осуществляют соответствующим образом", — сказал он. Дипломату был задан вопрос, "существует ли риск того, что звонок с мобильного телефона с территории Украины прослушивали россияне". "Я полагаю, что по меньшей мере две из трех, если не все три сети сотовой связи принадлежат российским компаниям, или же у них есть значительные доли. Мы обычно исходим из того, что мобильная связь на территории Украины прослушивается", — заявил в ответ сотрудник посольства.

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Кроме того, по словам Холмса, в самом начале разговора голос Трампа был слишком громким, и Сондланд отодвинул трубку от уха, так что разговор стал слышен окружающим людям в ресторане.

В сентябре американские СМИ сообщили о давлении, которое в ходе июльского телефонного разговора президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Зеленского для возобновления расследования в отношении сына бывшего вице-президента США и кандидата в президенты от демократов Джо Байдена.

Это стало поводом для процедуры импичмента, которую в Палате представителей США начали члены Демократической партии. Нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию с официальной поддержкой расследования действий Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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