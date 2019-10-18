Стало известно, где и когда состоится саммит G7 в 2020 году

Мы считаем, что мы нашли рабочий вариант, который подойдет не только нам, но и другим странам, - заявили в Белом доме

/ Фото: AFP

Саммит G7 пройдет в США 10–12 июня следующего года на принадлежащем американскому лидеру Дональду Трампу курорте Trump National Doral Miami в штате Флорида. Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни.

"Мы проведем 46-й саммит G7 10–12 июня на Trump National Doral Miami (штат Флорида). Основное внимание в ходе встречи будет уделено глобальному экономическому росту, вызовам, с которыми он сталкивается", — отметил он, добавив, что речь на встрече пойдет о "снятии торговых барьеров и открытии энергетических рынков".

"Пока мы сидим здесь и наша экономика успешна, весь остальной мир сейчас либо в рецессии, либо на ее грани. Мы считаем, что мы нашли рабочий вариант, который подойдет не только нам, но и другим странам. Мы собираемся использовать саммит G7 с целью убедить другие страны, что они могут достичь аналогичных успехов, следуя той же модели", — отметил Малвэни.

Он рассказал, что принадлежащий Трампу курорт конкурировал еще с примерно 10 другими местами. "Для нас будет значительно дешевле провести его саммит в Дорале, по сравнению с другими местами, которые мы рассматривали", — добавил и. о. руководителя аппарата Белого дома.

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Ранее пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм сообщила, что вашингтонская администрация рассматривает целый ряд потенциальных мест проведения в следующем году саммита Группы семи в США. Среди них были Гавайские острова, Юг (Флорида, Теннесси и Северная Каролина), Запад (Калифорния, Юта и Колорадо) и Средний Запад страны (Мичиган), а также округ Колумбия, в котором расположена столица США. Как пояснила тогда Гришэм, принадлежащий президенту гольф-клуб и курортно-гостиничный комплекс в городе Дорал (штат Флорида) близ Майами является лишь одним из возможных мест организации этого саммита.

В начале сентября демократы в Палате представителей Конгресса США начали расследование предполагаемых попыток Трампа использовать служебное положение в целях личного обогащения за счет проведения официальных мероприятий на принадлежащих ему курортах. По мнению конгрессменов, конфликт интересов в случае проведения саммита на курорте Трампа будет состоять в том, что президент США получит личную материальную выгоду от того, что иностранные государства будут оплачивать размещение своих делегаций. Кроме того, принадлежащие главе Белого дома компании в этом случае могут также получить средства от федерального правительства и властей штата.

Напомним, что ранее американский президент Дональд Трамп назвал формат G8 "гораздо более целесообразным", чем G7, потому что, по его словам, многие вещи, которые обсуждают его участники, "касаются России".

Также стали известны подробности того, как президент США Дональд Трамп на саммите G7 в 2019 году во французском Биаррице настойчиво убеждал других мировых лидеров в том, что возрождение формата "Большой восьмерки" с участием РФ помогло бы эффективнее решать спорные вопросы, но согласие с ним выразил только премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Трамп также подчеркивал, что, по его мнению, если бы президент России присутствовал на саммите, все спорные вопросы можно было бы обсудить непосредственно с ним. Источники полагают, что президент США, вероятно, предложил бы лидерам стран Группы семи проголосовать за восстановление формата "Большой восьмерки", если бы полагал, что большинство поддержало бы его.

Телеканал отмечает, что против предложения Трампа выступали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Не согласился с американским лидером и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Все подробности в спецтеме "Возвращение" России в G7

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