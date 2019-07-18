Стало известно, из-за чего застопорились торговые переговоры США и Китая

КНР и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров

Фото: REUTERS/Dado Ruvic.

Торговые переговоры США и Китая застопорились из-за того, что в администрации президента Дональда Трампа согласовывают общую позицию в ответ на требование Пекина смягчить санкции в отношении китайской компании Huawei Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По их данным, заминка в переговорах обусловлена тем, что в администрации США не могут достичь согласия относительно того, какие полупроводники, микропроцессоры американского производства будет разрешено продавать Huawei. Эти товары не должны затрагивать национальную безопасность США, под них Вашингтон будет выдавать американским компаниям особые лицензии, выводящие их из-под действия санкций, пояснили источники.

КНР и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний раунд прошел в первой половине мая в американской столице.

Напомним, перед началом раунда торговых переговоров в мае, закончившихся неудачей, президент США Дональд Трамп поднял пошлины на китайские товары общей стоимостью 200 млрд долларов с 10% до 25%, а также дал указание о подготовке к введению пошлин еще на 300 млрд долларов, то есть на всю оставшуюся часть китайского экспорта в США.

Однако в конце июня, после саммита G20 и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, Трамп заявил, что оптимистично настроен в том, что касается дальнейших переговоров с Китаем по торговому соглашению. Трамп подтвердил, что до заключения соглашения не собирается отменять уже введенные в отношении Китая пошлины, но и новых вводить не будет.

Ранее специалисты отмечали, что обострение торговой войны с США может привести к поиску Китаем новых рынков для сбыта своих товаров. Одним из таких рынков вполне может стать Украина, в которую уже и без того заполонили товары из Поднебесной:

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