Стало известно как Трамп на саммите G7 убеждал возродить формат с Россией

/ Фото: AFP

Стали известны подробности того, как президент США Дональд Трамп на саммите G7 во французском Биаррице настойчиво убеждал других мировых лидеров в том, что возрождение формата "большой восьмерки" с участием РФ помогло бы эффективнее решать спорные вопросы, но согласие с ним выразил только премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Об этом сообщил телеканал CNN.

По словам источников издания, американский лидер во время обсуждения темы Ирана и пожаров в амазонских лесах спрашивал, почему Россия, учитывая ее территорию и роль в международных делах, не должна участвовать в этих дискуссиях. Как констатируется в публикации, президент Франции Эмманюэль Макрон "отмечал, что важно поддерживать связи с президентом РФ Владимиром Путиным". Конте, как говорится в материале, "поддержал Трампа". Телеканал отмечает, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ менее активно выражал мнение по этому вопросу, но, по словам дипломатических источников, согласен с Трамом.

Трамп также подчеркивал, что, по его мнению, если бы президент России присутствовал на саммите, все спорные вопросы можно было бы обсудить непосредственно с ним. Источники полагают, что президент США, вероятно, предложил бы лидерам стран Группы семи проголосовать за восстановление формата "большой восьмерки", если бы полагал, что большинство поддержало бы его.

Реклама

Телеканал отмечает, что против предложения Трампа выступали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Не согласился с американским лидером и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

По оценке телеканала, эта тема была одной из самых спорных на саммите. Источники полагают, что ни одна из сторон после споров не изменила свое мнение.

В тренде Новый Избирательный кодекс и запасы газа: итоги дня

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 22 августа, что возвращение к G8 для Москвы не является самоцелью.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп назвал формат G8 "гораздо более целесообразным", чем G7, потому что, по его словам, многие вещи, которые обсуждают его участники, "касаются России".

Тогда этого выступили лидеры Германии, Франции и Великобритании. Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Борис Джонсон напомнили, что сначала Москва должна выполнить несколько условий: прекратить аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.

Все подробности в спецтеме Cаммит G7

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама