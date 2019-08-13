Стало известно, какую страну Трамп больше всего упоминает в Twitter

За время своего президентства Трамп в Twitter упомянул 81 страну

Дональд Трамп / Фото: AFP

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп за время своего президентства упомянул в своем Twitter Россию 297 раз.

Об этом сообщает Economist.

РФ таким образом почти вдвое опередила КНДР, занявшую второе место с 163 упоминаниями. Третьим стал Китай, четвертой – Мексика, а пятой – Пуэрто-Рико (неинкорпорированная территория США. – Ред).

Великобритания в этом рейтинге оказалась лишь 15-ой.

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За время своего президентства Трамп в Twitter упомянул 81 страну. Всего авторы видео насчитали 1 384 упоминаний зарубежных стран.

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Трамп является рекордсменом по числу подписчиков в Twitter среди мировых лидеров, напоминает The Economist.

Ранее апелляционный суд установил, что аккаунт Трампа в Twitter "имеет все атрибуты официального государственного аккаунта".

Как известно, Трамп – активный пользователь Twitter, у него более 35 млн фолловеров. СМИ не раз призывали президента уменьшить активность в соцсетях, но он заявил, что продолжит публиковать записи в Twitter.

Аккаунт президента США пользуется популярностью. Например, благодаря президенту Трампу, фраза "fake news" стала словом года по одной из версий. Президент любит использовать ее в своих постах в социальных сетях и выступлениях.

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