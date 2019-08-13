Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,16
28,16

Стало известно, какую страну Трамп больше всего упоминает в Twitter

Сегодня, 05:35

За время своего президентства Трамп в Twitter упомянул 81 страну

Дональд Трамп

Дональд Трамп / Фото: AFP

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп за время своего президентства упомянул в своем Twitter Россию 297 раз.

Об этом сообщает Economist.

РФ таким образом почти вдвое опередила КНДР, занявшую второе место с 163 упоминаниями. Третьим стал Китай, четвертой – Мексика, а пятой – Пуэрто-Рико (неинкорпорированная территория США. – Ред).

Великобритания в этом рейтинге оказалась лишь 15-ой.

Реклама

За время своего президентства Трамп в Twitter упомянул 81 страну. Всего авторы видео насчитали 1 384 упоминаний зарубежных стран.

В тренде
В Украине официально снизились цены, к Земле приближается астероид: итоги дня

Читайте также: 20 % американцев в Twitter подписаны на Трампа

Трамп является рекордсменом по числу подписчиков в Twitter среди мировых лидеров, напоминает The Economist.

Ранее апелляционный суд установил, что аккаунт Трампа в Twitter "имеет все атрибуты официального государственного аккаунта".

Как известно,  Трамп – активный пользователь Twitter, у него более 35 млн фолловеров. СМИ не раз призывали президента уменьшить активность в соцсетях, но он заявил, что продолжит публиковать записи в Twitter.

Аккаунт президента США пользуется популярностью. Например, благодаря президенту Трампу, фраза "fake news" стала словом года по одной из версий. Президент любит использовать ее в своих постах в социальных сетях и выступлениях.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Россия Великобритания США Трамп Twitter

Источник: Интерфакс

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Встреча Зеленского и Трампа: почему приема украинского президента в Белом доме не будет
Встреча Зеленского и Трампа: почему приема украинского президента в Белом доме не будетУкраина
Расстрел людей в Техасе: появилось видео момента стрельбы
Расстрел людей в Техасе: появилось видео момента стрельбыСША
Трамп сделал заявление о визите Зеленского в США
Трамп сделал заявление о визите Зеленского в СШАПолитика
В работе Facebook произошел глобальный сбой
В работе Facebook произошел глобальный сбойСША
"Северный поток – 2" и Газовая директива ЕС: в Еврокомиссии сделали заявлениеЭкономика
США не пустят в
США не пустят в "нормандский формат": эксперт назвал причинуПолитика

Новости партнеров

Loading...