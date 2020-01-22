Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,26
26,97

Стало известно, когда Boeing вернет в эксплуатацию самолеты 737 MAX

22 января, 03:00

Возвращение MAX к безопасному использованию является нашим приоритетом номер один, - заявили в компании

/ Фото: AFP

Американская корпорация Boeng рассчитывает получить разрешения от регуляторов на эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX в середине текущего года.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании.

При этом в Boeing подчеркивают, что не могут дать гарантии по срокам и данное заявление является лишь "прогнозом".

Реклама

"Возвращение MAX к безопасному использованию является нашим приоритетом номер один, и мы уверены, что это произойдет. Мы знаем и сожалеем о продолжающихся трудностях, которые запрет на полеты 737 MAX доставил нашим клиентам, регуляторам, поставщикам и авиапассажирам", – сказано в пресс-релизе компании. В нем также отмечается, что более подробный отчет о работе Boeng по возвращению в эксплуатацию этих самолетов будет обнародован на следующей неделе.

Напомним, что за прошедший год с лайнерами Boeing случились две крупные авиакатастрофы, жертвами которых в совокупности стали больше 340 человек. Сперва в октябре прошлого года под Джакартой рухнул самолет Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air. Все 189 человек, которые находились на борту лайнера, погибли.

В тренде
Сенат США рассматривает импичмент Трампа: видео первого заседания

А 10 марта этого года самолет такой же модели потерпел крушение в Эфиопии – самолет Ethiopian Airlines рухнул с 157 людьми на борту.

Напомним, что эксперты, выясняющие причины катастрофы эфиопского лайнера Boeing 737 MAX 8, пришли к предварительному выводу, что ее причиной стал сбой в работе системы MCAS.Кроме того, более 400 пилотов подали в суд на авиастроительную корпорацию Boeing за сокрытие дефектов в самолетах этой модели.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

крушение самолет катастрофа Boeing

Источник: Интерфакс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)
Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)Политика
Мужчина нашел в старом пуфе один миллион гривен: фото
Мужчина нашел в старом пуфе один миллион гривен: фотоFun
Трамп злился на Зеленского, поэтому не поехал в Польшу – помощник Джулиани
Трамп злился на Зеленского, поэтому не поехал в Польшу – помощник ДжулианиПолитика
Иран сбил украинский
Иран сбил украинский "Боинг" умышленно – Госдеп СШАПолитика
Женщина благодаря вещему сну нашла
Женщина благодаря вещему сну нашла "путь" к 100 тысячам долларовFun
Украинка продала свою девственность за 1,2 миллиона евро: кто покупатель
Украинка продала свою девственность за 1,2 миллиона евро: кто покупательУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...