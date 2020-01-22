Стало известно, когда Boeing вернет в эксплуатацию самолеты 737 MAX

Возвращение MAX к безопасному использованию является нашим приоритетом номер один, - заявили в компании

/ Фото: AFP

Американская корпорация Boeng рассчитывает получить разрешения от регуляторов на эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX в середине текущего года.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании.

При этом в Boeing подчеркивают, что не могут дать гарантии по срокам и данное заявление является лишь "прогнозом".

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"Возвращение MAX к безопасному использованию является нашим приоритетом номер один, и мы уверены, что это произойдет. Мы знаем и сожалеем о продолжающихся трудностях, которые запрет на полеты 737 MAX доставил нашим клиентам, регуляторам, поставщикам и авиапассажирам", – сказано в пресс-релизе компании. В нем также отмечается, что более подробный отчет о работе Boeng по возвращению в эксплуатацию этих самолетов будет обнародован на следующей неделе.

Напомним, что за прошедший год с лайнерами Boeing случились две крупные авиакатастрофы, жертвами которых в совокупности стали больше 340 человек. Сперва в октябре прошлого года под Джакартой рухнул самолет Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air. Все 189 человек, которые находились на борту лайнера, погибли.

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А 10 марта этого года самолет такой же модели потерпел крушение в Эфиопии – самолет Ethiopian Airlines рухнул с 157 людьми на борту. Напомним, что эксперты, выясняющие причины катастрофы эфиопского лайнера Boeing 737 MAX 8, пришли к предварительному выводу, что ее причиной стал сбой в работе системы MCAS.Кроме того, более 400 пилотов подали в суд на авиастроительную корпорацию Boeing за сокрытие дефектов в самолетах этой модели.

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