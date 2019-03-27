Стало известно, когда будет обнародован предварительный отчет о причинах авиакатастрофы Boeing в Эфиопии

Фото: Pixabay

Стало известно, когда будет обнародован предварительный отчет о причинах авиакатастрофы Boeing в Эфиопии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/856/eaa/5c8856eaaca76.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/856/eaa/5c8856eaaca76.jpg 2019-03-27T04:24:40+02:00 США

Следователи, которые выясняют причины авиакатастрофы в Эфиопии, намерены на этой неделе опубликовать предварительный отчет. Об этом сообщило во вторник агентство АП.

Информацию подтвердил официальный представитель Министерства транспорта Эфиопии. По его словам, о предварительных выводах следователей объявит чиновник высокого ранга этой африканской страны. Агентство констатирует, что на вынесение окончательного решения относительно причин катастрофы могут потребоваться месяцы.

Ранее сообщалось, что рыночная стоимость американской корпорации Boeing в марте уменьшилась более чем на 40 млрд долларов после крушения самолета Boeing 737 Max 8 в Эфиопии, .

Авиакатастрофа произошла 10 марта, в результате чего погибли 157 человек. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 Max 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы.

Это стало вторым крушением американского самолета данной модификации за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. Погибли 189 человек.

Изучение обломков самолета, разбившегося в Эфиопии, позволяет сделать предварительный вывод о том, что данная трагедия могла произойти по такой же причине, что и катастрофа в Индонезии.

Следователи обнаружили обломки руля высоты эфиопского Boeing, который был отклонен в момент катастрофы на нетипичный для него угол. Подобное положение горизонтального стабилизатора было зафиксировано и у разбившегося самолета Lion Air.

Многие страны после крушения приостановили использование Boeing 737.

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