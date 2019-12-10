Стало известно, когда демократы представят обвинения против Трампа в рамках импичмента

Палата представителей может проголосовать по обвинительным пунктам до конца декабря

Фото: REUTERS/Loren Elliott

Демократы Палаты представителей Конгресса США, как ожидается, представят 10 декабря на пресс-конференции статьи обвинений в рамках процедуры импичмента хозяина Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на председателя комитета по иностранным делам нижней палаты Элиота Энгела.

По словам Энгела, он и главы других комитетов представят статьи обвинений на пресс-конференции. Конгрессмен сделал соответствующее заявление после закрытой встречи ряда законодателей со спикером палаты Нэнси Пелоси. Статьями обвинений являются злоупотребление властью действующим президентом и препятствование расследованию.

Палата может проголосовать по обвинительным пунктам до конца декабря, отмечают источники издания.

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Напомним, 3 декабря Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США обнародовал отчет об импичменте по обвинению президента Дональда Трампа в злоупотреблении властью. В отчете говорится, что Трамп оказывал давление на Украину, которая должна была помочь ему победить на президентских выборах 2020 года, и впоследствии препятствовал Конгрессу в расследовании.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце октября нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента. Поводом для этого стало то, что якобы Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

В то же время вспыхнул скандал и с заморозкой военной помощи Киеву, что посчитали давлением на руководство Украины. На закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.

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