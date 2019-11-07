Стало известно, когда демократы рассчитывают завершить процедуру импичмента Трампа

Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Палата представителей США намерена завершить процедуру импичмента президента Дональда Трампа к концу текущего года. Как утверждает телекомпания Cable News Network, это следует из предполагаемого графика проведения расследования и голосований в нижней палате Конгресса США.

Телекомпания отмечает, что о стремлении демократов уже в декабре передать обвинения против действующего президента в Сенат говорит тот факт, что они намерены начать открытые слушания уже на следующей неделе. В пользу такого развития событий, по мнению Cable News Network, говорит также отказ демократов от показаний ряда важных свидетелей, в том числе бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Источник телекомпании указал, что отказ от вызова его для дачи показаний связан с тем, что ведущие расследование представители Демократической партии не хотят терять время в ожидании судебного решения относительно иммунитета бывших и нынешних советников американского лидера перед повестками о даче показаний в законодательном органе.

По мнению телекомпании, при нынешнем раскладе демократы планируют завершить открытые слушания ко Дню благодарения, который будет отмечаться в этом году 28 ноября. После этого — по прошествии праздничной недели — вопрос об импичменте должен быть передан в юридический комитет Палаты представителей, который должен будет утвердить обвинение в адрес президента в первую или вторую неделю декабря. В случае утверждения обвинения юридическим комитетом состоится голосование Палаты представителей полного состава. Его проведения, по подсчетам Cable News Network, следует ожидать 16 декабря

Импичмент, согласно конституции США, предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента, если "они будут признаны виновными в измене, взяточничестве или других тяжких преступлениях и проступках".

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"Исключительной прерогативой" формулировать и выдвигать обвинение обладает Палата представителей. Конгрессмены проводят голосование за то, чтобы передать вопрос на рассмотрение своего юридического комитета, где проводится расследование обвинений. Если есть основания, то готовится фактическое обвинительное заключение.

После утверждения комитетом документ направляется на рассмотрение Палаты представителей полного состава. Для его утверждения требуется простое большинство голосов, которое при нынешней расстановке сил законодатели Демократической партии США теоретически могут набрать.

В случае утверждения обвинения передаются в Сенат Конгресса, где процедура превращается в судебный процесс. Палата представителей на нем фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67).

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По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.

Процедура импичмента главы государства инициировалась в истории США всего три раза. Этими президентами были Эндрю Джонсон (в 1868 году), Билл Клинтон (в 1998–1999 годах) и Ричард Никсон (в 1974 году). Однако Джонсон и Клинтон были оправданы верхней палатой Конгресса. Никсон же подал в отставку еще до начала слушаний.

Следует отметить, что в США действуют строгие правила защиты личности так называемых осведомителей, сообщающих о внутренних проблемах по предусмотренным для этого официальным каналам. Несмотря на это, администрация США и президент Дональд Трамп неоднократно требовали раскрыть личность информатора.

В сентябре американские СМИ сообщили о давлении, которое в ходе июльского телефонного разговора президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Зеленского для возобновления расследования в отношении сына бывшего вице-президента США и кандидата в президенты от демократов Джо Байдена.

Несмотря на то, что и в Киеве, и в Вашингтоне факт давления отрицали, нижняя палата Конгресса все же инициировала процедуру импичмента.

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