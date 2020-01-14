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Стало известно, когда могут начаться слушания по импичменту Трампа

14 января, 03:13

Республиканцы открыто заявляли, что не намерены проводить дополнительных слушаний с членами администрации Трампа

/ Фото: Pixabay

Руководство Республиканской партии в Сенате США ожидает, что процесс рассмотрения обвинений по импичменту президента в верхней палате Конгресса начнется 21 января.

Об этом заявил сенатор Джон Корнин, сообщает Укринформ со ссылкой на The Hill.

По процедуре, процесс рассмотрения должен начаться на следующий день после того, как спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси официально передаст статьи обвинения об импичменте президента в Сенат. Теоретически это может произойти после совещания демократов в этот вторник, то есть не раньше среды, 15 января. Сама же Пелоси не сказала, когда выполнит эту процедуру, хотя все ожидают этого в ближайшие дни.

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Предполагается, что Сенат, который контролируется республиканским большинством, не сможет набрать две трети голосов, чтобы сместить с должности главу Белого дома. Поэтому республиканцы открыто заявляли, что не намерены проводить дополнительных слушаний с членами администрации Трампа, которым Белый дом запретил выступать в Палате представителей, или других следственных действий, на которых настаивают демократы.

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Напомним, 24 сентября Палата представителей Конгресса США объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократическая партия смогла инициировать этот процесс за счет того, что располагает большинством в нижней палате законодательного органа. Поводом для начала расследования в рамках процедуры импичмента послужили предположения об оказании главой Белого дома давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью навредить политическим оппонентам Трампа в США.

Палата представителей уже утвердила обвинительное заключение в отношении президента, состоящее из двух статей: злоупотребление властью и препятствование проводимому Конгрессом расследованию. Обвинения теперь должны быть переданы в Сенат, где процедура импичмента превратится в судебный процесс. Сенаторы на нем выполняют функции присяжных, а нижняя палата законодательного органа США фактически выступает стороной обвинения. Руководить процессом будет председатель Верховного суда США.

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Источник: Укринформ

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