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Стало известно, когда Мюллер выступит перед Конгрессом США

24 июля, 01:34

Изначально он должен был выступить в Конгрессе 17 июля, однако дата выступления была изменена

Фото: REUTERS/Jim Bourg
Фото: REUTERS/Jim Bourg.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер в среду будет публично свидетельствовать перед Конгрессом США.

Выступление Мюллера состоится перед юридическим комитетом и комитетом по разведке Палаты представителей США.

Изначально он должен был выступить в Конгрессе 17 июля, однако дата выступления была изменена.

В понедельник министерство юстиции сообщило Мюллеру, что он должен ограничить свои показания перед Конгрессом рамками обнародованного доклада об итогах расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы 2016 года.

"Любые показания должны находиться в пределах вашего обнародованного доклада, потому что вопросы в рамках вашего расследования охватываются привилегиями исполнительной власти", – написал заместитель генерального прокурора Брэдли Вайншаймер в послании Мюллеру, которое было получено изданием The Hill.

Уточняется, что эти "привилегии включают обсуждение следственных действий, а также решения, принятые во время расследования, но не описанные в обнародованной версии доклада".

Ранее предполагалось, что Мюллер, вряд ли сообщит на слушаниях что-то новое, чего нет в обнародованной версии доклада.

Вайншаймер также отметил, что Мюллер не должен раскрывать ничего, связанного с отредактированными частями доклада, которые скрывают материалы Большого жюри, детали текущих расследований, секретные материалы и информацию о третьих лицах.

Между тем, президент США Дональд Трамп призвал демократов отказаться от вызова Мюллера в Конгресс США.

"Роберту Мюллеру, насчет которого существуют противоречия, не стоит давать еще одну возможность высказаться. В итоге это будет плохо и для него, и для мошенников-демократов в Конгрессе, которые не сделали ничего, кроме как потратили время на эту смехотворную "охоту на ведьм". Результат доклада Мюллера – отсутствие сговора (с Россией – ред) и препятствования правосудию", – написал Трамп в понедельник в Twitter.

При этом Трамп отметил, что считает подозрительным исчезновение части переписки двух экс-агентов ФБР Питера Строка и Лизы Пейдж, которые, работая в команде Мюллера, обменивались нелицеприятными сообщениями о президенте США.

Ранее Министерство юстиции США опубликовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Мюллер с мая 2017 года занимался расследованием якобы имевших место попыток России повлиять на предвыборный процесс в США в 2016 году.

Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.


Мы также писали и о реакции самого президента, который назвал это заключение окончательным поражением всех его политических оппонентов.

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Тег США, конгресс, Мюллер

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Источник:

Интерфакс-Украина

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