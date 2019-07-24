Стало известно, когда Мюллер выступит перед Конгрессом США
Изначально он должен был выступить в Конгрессе 17 июля, однако дата выступления была изменена
Спецпрокурор США Роберт Мюллер в среду будет публично свидетельствовать перед Конгрессом США.
Выступление Мюллера состоится перед юридическим комитетом и комитетом по разведке Палаты представителей США.
Изначально он должен был выступить в Конгрессе 17 июля, однако дата выступления была изменена.
В понедельник министерство юстиции сообщило Мюллеру, что он должен ограничить свои показания перед Конгрессом рамками обнародованного доклада об итогах расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы 2016 года.
"Любые показания должны находиться в пределах вашего обнародованного доклада, потому что вопросы в рамках вашего расследования охватываются привилегиями исполнительной власти", – написал заместитель генерального прокурора Брэдли Вайншаймер в послании Мюллеру, которое было получено изданием The Hill.
Уточняется, что эти "привилегии включают обсуждение следственных действий, а также решения, принятые во время расследования, но не описанные в обнародованной версии доклада".
Ранее предполагалось, что Мюллер, вряд ли сообщит на слушаниях что-то новое, чего нет в обнародованной версии доклада.
Вайншаймер также отметил, что Мюллер не должен раскрывать ничего, связанного с отредактированными частями доклада, которые скрывают материалы Большого жюри, детали текущих расследований, секретные материалы и информацию о третьих лицах.
Между тем, президент США Дональд Трамп призвал демократов отказаться от вызова Мюллера в Конгресс США.
"Роберту Мюллеру, насчет которого существуют противоречия, не стоит давать еще одну возможность высказаться. В итоге это будет плохо и для него, и для мошенников-демократов в Конгрессе, которые не сделали ничего, кроме как потратили время на эту смехотворную "охоту на ведьм". Результат доклада Мюллера – отсутствие сговора (с Россией – ред) и препятствования правосудию", – написал Трамп в понедельник в Twitter.
При этом Трамп отметил, что считает подозрительным исчезновение части переписки двух экс-агентов ФБР Питера Строка и Лизы Пейдж, которые, работая в команде Мюллера, обменивались нелицеприятными сообщениями о президенте США.
Ранее Министерство юстиции США опубликовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Мюллер с мая 2017 года занимался расследованием якобы имевших место попыток России повлиять на предвыборный процесс в США в 2016 году.
Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.
Мы также писали и о реакции самого президента, который назвал это заключение окончательным поражением всех его политических оппонентов.
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