Українська
$ 27,18
30,66
  1. Мировые новости
  2. США

Стало известно, когда начнуться испытания вакцины от коронавируса

3 июля, 03:02

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Организовать такие испытания непросто

Третья фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса, которую разрабатывает американская компания Moderna, должна начаться в июле. Об этом компания заявила в Twitter.

Реклама

"Испытания все еще ожидаются в июле и мы надеемся стать первыми, кто начнет третью фазу клинических испытаний", – говориться в сообщении.

Как сообщила телекомпания CNN со ссылкой на эксперта-инфекциониста Карлоса дель Рио из Университета Эмори, испытания, возможно, начнутся в конце июля. "Мы не начнем до 27 июля, — добавил он. — Но даже этот срок станет поразительным достижением. Даже в случае, если это произойдет в начале августа, то все равно это будет достижением".

В тренде
Разыскивали в 190 странах: в Польше задержан опасный украинец

Он пояснил, что для того, чтобы перейти к этапу клинических испытаний, необходимо получить согласие Управления по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США, а также мнение экспертов из тех научных центров, где будут проходить испытания. "Организовать такие испытания непросто, — добавил он. — Это испытания с участием 30 тыс. человек".

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что на данный момент во всем мире ведется разработка 141 вакцины от коронавируса.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США вакцина испытания коронавирус

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мужчина провалился под землю в 177-летнем доме и не поверил своим глазам: фото
Мужчина провалился под землю в 177-летнем доме и не поверил своим глазам: фотоFun
В МИД рассказали, когда на территории Украины могут появиться базы НАТО
В МИД рассказали, когда на территории Украины могут появиться базы НАТОУкраина
Женщина нашла драгоценный камень во время прогулки с внучками: фото
Женщина нашла драгоценный камень во время прогулки с внучками: фотоFun
В США озвучили стоимость лекарства от коронавируса
В США озвучили стоимость лекарства от коронавирусаСША
Мужчина засунул руку в пасть акулы: появилось видео курьезного случая на пляже
Мужчина засунул руку в пасть акулы: появилось видео курьезного случая на пляжеFun
Создание вакцины от коронавируса: Билл Гейтс дал неутешительный прогноз
Создание вакцины от коронавируса: Билл Гейтс дал неутешительный прогнозСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять