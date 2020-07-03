Стало известно, когда начнуться испытания вакцины от коронавируса

Третья фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса, которую разрабатывает американская компания Moderna, должна начаться в июле. Об этом компания заявила в Twitter.

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"Испытания все еще ожидаются в июле и мы надеемся стать первыми, кто начнет третью фазу клинических испытаний", – говориться в сообщении.

Как сообщила телекомпания CNN со ссылкой на эксперта-инфекциониста Карлоса дель Рио из Университета Эмори, испытания, возможно, начнутся в конце июля. "Мы не начнем до 27 июля, — добавил он. — Но даже этот срок станет поразительным достижением. Даже в случае, если это произойдет в начале августа, то все равно это будет достижением".

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Он пояснил, что для того, чтобы перейти к этапу клинических испытаний, необходимо получить согласие Управления по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США, а также мнение экспертов из тех научных центров, где будут проходить испытания. "Организовать такие испытания непросто, — добавил он. — Это испытания с участием 30 тыс. человек".

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что на данный момент во всем мире ведется разработка 141 вакцины от коронавируса.

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