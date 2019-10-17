Стало известно, когда партнеры адвоката президента США Джулиани предстанут перед судом

Кукушкин и Коррейа нарушили закон, вступив в сговор с целью привлечения средств неназванного бизнесмена из РФ на финансирование ряда избирательных кампаний в США

/ Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Четыре американца, обвиненные прокуратурой Южного округа штата Нью-Йорк в сговоре с целью привлечения средств бизнесмена из РФ на финансирование ряда избирательных кампаний в США, предстанут перед судом 17 и 23 октября.

Так, предполагаемые партнеры Рудольфа Джулиани, являющегося адвокатом президента США Дональда Трампа, Лев Парнас и Игорь Фруман предстанут перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк 23 октября. Андрей Кукушкин и Дэвид Коррейа должны появиться в суде 17 октября.

По данным прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк, Парнас, Фруман, Кукушкин и Коррейа нарушили закон, вступив в сговор с целью привлечения средств неназванного бизнесмена из РФ на финансирование ряда избирательных кампаний в США. Кроме того, они якобы выступали в роли подставных лиц в рамках проведения лоббистских кампаний. Парнас и Фруман на прошлой неделе были задержаны в аэропорту недалеко от Вашингтона. Залог для каждого из них установлен в размере 1 млн долларов.

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Кукушкина в тот же день взяли под стражу в штате Калифорния. Все трое являются выходцами из СССР. Парнас и Кукушкин родились в Украине, Фруман — в Белоруссии. Коррейа был 16 октября задержан в аэропорту Нью-Йорка. Парнасу и Фруману, если они будут признаны виновными, может грозить тюремное заключение продолжительностью до 20 лет, Кукушкину и Коррейе — до пяти лет.

Информационное агентство Associated Pressв сентябре передавало, что Парнас и Фруман выполняли указания Джулиани. По поручению последнего они якобы добивались начала расследования в Украине в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.

Добавим, что в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

На этом фоне Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

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