Стало известно, когда Перри покинет пост министра энергетики США

Ранее Трамп объявил, что Перри покинет свой пост в конце года, но не назвал точную дату

Рик Перри. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Объявивший о решении покинуть пост министра энергетики США Рик Перри, как ожидается, сделает это 1 декабря.

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на представителя министерства.

"В то время, как министр Перри, по просьбе президента, продолжает свою работу, он намерен покинуть министерство энергетики 1 декабря", – заявил собеседник издания.

Ранее в октябре президент США Дональд Трамп объявил, что Перри покинет свой пост в конце года, не назвав точную дату.

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Позже Трамп объявил о решении выдвинуть кандидатуру Дэна Бруйеттана пост министра энергетики.

"Мне приятно сообщить, что номинирую замминистра (энергетики – Ред.) Дэна Бруйетта на пост министра энергетики. Его опыт в данной сфере невероятен. Он настоящий профессионал, и я не сомневаюсь, что Джон будет отлично работать", – написал президент в Twitter.

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Для того, чтобы занять пост министра энергетики после ухода Перри, Бруйетту предстоит пройти процедуру утверждения в сенате США.

Хозяин Белого дома также поблагодарил за работу действующегоглаву Минэнерго Рика Перри, о предстоящей отставке которого он сообщил ранее.

Ранее мы сообщали, что министр энергетики США Рик Перри уведомил американского лидера Дональда Трампа о том, что намерен вскоре уйти в отставку. Информация о возможной отставке министра появилась несколько недель назад, еще до того, как разразился скандал, касающийся телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. По сведениям агентства, Трамп считает, что Перри несет частичную ответственность за произошедшее, поскольку именно министр настаивал на проведении беседы.

Добавим, в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

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