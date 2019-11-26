Стало известно, когда появится доклад по расследованию в рамках импичмента Трампа

Дональд Трамп / Фото: AFP

Члены комитета по иностранным делам, спецкомитета по разведке и комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США, ведущие расследование в рамках процедуры импичмента в отношении президента страны Дональда Трампа, в ближайшее время закончат подготовку доклада по итогам проведенной ими работы. Об этом председатель спецкомитета по разведке Адам Шифф сообщил в письме, направленном другим членам Конгресса. Текст письма опубликовала на своем сайте телекомпания CNN.

"Мы работали оперативно и в короткие сроки обнаружили большое количество доказательств, несмотря на многочисленные усилия, направленные на препятствование расследованию со стороны президента и его администрации. В настоящее время комитеты готовят доклад, в котором резюмируют доказательства, которые мы нашли к настоящему моменту, он будет направлен юридическому комитету вскоре после того, как Конгресс вернется после каникул по случаю Дня благодарения (в этом году этот праздник выпадает на 28 ноября, к работе Конгресс вернется 2 декабря — Ред.)", — говорится в письме.

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Доклад будет направлен в юридический комитет нижней палаты американского законодательного органа.

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Как сообщали новости "Сегодня", в конце октября нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента. Поводом для этого стало то, что якобы Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена. Но, несмотря на то, что и в Киеве, и в Вашингтоне факт давления отрицали, нижняя палата Конгресса все же инициировала процедуру импичмента.

В то же время вспыхнул скандал и с заморозкой военной помощи Украине, что посчитали давлением на руководство Украины. На закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.

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