Стало известно, когда пройдет очередной раунд американо-китайских переговоров
США продолжат оказывать давление на Китай по вопросам интеллектуальной собственности, вмешательства государства в рыночные проблемы.
Второй этап американо-китайских переговоров по торговым разногласиям пройдет уже на следующей неделе. Об этом заявил экономический советник президента США Дональда Трампа Ларри Кудлоу в эфире телеканала CNBC.
Напомним, первый раунд переговоров уже прошел в Пекине. Для проведения второго этапа, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ посетит Вашингтон на следующей неделе.
Отметим, что зарубежные издания Financial Times и CNBC вчера сообщили об отмене вашингтонского раунда.
"При всем уважении, эти сообщения не верны. Нет никакой встречи, которая была бы отменена", – отметил Кудлоу. .
При этом экономический советник Трампа подчеркнул. что США продолжат оказывать давление на Китай по вопросам интеллектуальной собственности, вмешательства государства в рыночные проблемы, другим. По его словам, соглашение, которое стремятся достигнуть стороны, должно быть подготовлено таким образом, чтобы Пекин обязательно его выполнял.
"Исполнение договоренностей имеет решающее значение для успеха этих переговоров", – сказал советник американского президента.
Напомним, 12 июня 2018 года в Сингапуре прошел первый в истории саммит лидеров США и КНДР. По его итогам президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.
Напомним, ранее журналисты сообщили, что следующим местом встречи Трампа и северокорейского лидера может стать Вьетнам.
Кроме того, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин утверждает, что саммит состоится уже в ближайшее время.
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