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Главная   Мировые новости   США

Стало известно, когда пройдет очередной раунд американо-китайских переговоров

Сегодня, 09:16

США продолжат оказывать давление на Китай по вопросам интеллектуальной собственности, вмешательства государства в рыночные проблемы.

Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG.
Стало известно, когда пройдет очередной раунд американо-китайских переговоров //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/812/bec/5c4812bec4351.jpg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/812/bec/5c4812bec4351.jpg США США продолжат оказывать давление на Китай по вопросам интеллектуальной собственности, вмешательства государства в рыночные проблемы.

Второй этап американо-китайских переговоров по торговым разногласиям пройдет уже на следующей неделе. Об этом заявил экономический советник президента США Дональда Трампа Ларри Кудлоу в эфире телеканала CNBC. 

Напомним, первый раунд переговоров уже прошел в Пекине. Для проведения второго этапа, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ посетит Вашингтон на следующей неделе.  

Отметим, что зарубежные издания Financial Times и CNBC вчера сообщили об отмене вашингтонского раунда.

"При всем уважении, эти сообщения не верны. Нет никакой встречи, которая была бы отменена", – отметил Кудлоу. .

При этом экономический советник Трампа подчеркнул. что США продолжат оказывать давление на Китай по вопросам интеллектуальной собственности, вмешательства государства в рыночные проблемы, другим. По его словам, соглашение, которое стремятся достигнуть стороны, должно быть подготовлено таким образом, чтобы Пекин обязательно его выполнял.

"Исполнение договоренностей имеет решающее значение для успеха этих переговоров", – сказал советник американского президента.

Напомним, 12 июня 2018 года в Сингапуре прошел первый в истории саммит лидеров США и КНДР. По его итогам президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. 

Напомним, ранее журналисты сообщили, что следующим местом встречи Трампа и северокорейского лидера может стать Вьетнам.

Кроме того, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин утверждает, что саммит состоится уже в ближайшее время.

Китай, США, переговоры

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