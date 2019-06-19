Стало известно, когда Шанахан передаст полномочия и. о. главы Пентагона

Президент США Дональд Трамп объявил ранее о том, что Шанахан берет самоотвод

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Патрик Шанахан передаст свои полномочия и. о. министра обороны США и главы Пентагона Марку Эсперу 24 июня. Об этом говорится в распространенном сообщении Пентагона.

Шанахан уходит в отставку с поста и. о. министра обороны "в полночь 23 июня 2019 года и завершает свою работу в министерстве обороны", отмечается в заявлении.

"Министр Сухопутных войск США Марк Эспер станет исполняющим обязанности министра обороны сразу после этого. Полномочия и функции и. о. министра обороны перейдут Эсперу 00:01 24 июня 2019 года", — отмечается в документе.

Президент США Дональд Трамп объявил ранее о том, что Шанахан берет самоотвод, а на должность министра обороны будет выдвинута кандидатура Эспера. Последний в настоящее время является министром Сухопутных войск США. Занимающее этот пост лицо не является членом президентского кабинета и подчиняется министру обороны. Трамп написал в своем Twitter, что Шанахан сам принял решение взять самоотвод. Ранее появились данные о том, что Трамп недоволен Шанаханом и рассматривает возможность назначения на пост шефа Пентагона кого-то другого. Это кадровое назначение подлежит утверждению Сенатом Конгресса США.

Шанахан исполнял обязанности главы Минобороны США с января этого года в связи с отставкой Джеймса Мэттиса. Эспер с 20 ноября 2017 года занимает должность министра армии США. До этого он работал в одном из крупнейших подрядчиков Пентагона — компании Raytheon ("Рейтеон").

Напомним, глава Пентагона Мэттис ушел в отставку из-за разногласий с президентом США Дональдом Трампом. Он не поддержал решение о выведении войск США из Сирии.

Также стало известно, что бывший заместитель Мэттиса пересел в кресло своего начальника. По его словам, Пентагон и дальше будет сосредоточен на защите американцев, а также он выразил уважение Мэттису за проделанную работу.

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