Новый раунд торговых переговоров между США и Китаем: подробности

Китай и США с целью устранения торговых противоречий уже несколько месяцев ведут напряженные переговоры

/ Фото: AFP

Новый раунд торговых переговоров между США и Китаем пройдет в Вашингтоне с 10 по 11 октября. Об этом говорится в сообщении Министерство коммерции КНР.

"По приглашению американской стороны член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, вице-премьер Госсовета КНР, главный представитель Китая на всеобъемлющем китайско-американском экономическом диалоге Лю Хэ во главе делегации посетит Вашингтон и с 10 по 11 октября проведет новый раунд торгово-экономических консультаций с министром финансов Стивеном Мнучином, представителем Соединенных Штатов на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером", — говорится в сообщении.

В состав китайской делегации также войдут министр коммерции КНР Чжун Шань, глава Народного банка Китая (выполняет функции центробанка) И Ган, заместитель главы Госкомитета по развитию и реформе, глава Государственного статистического управления КНР Нин Цзичжэ, а также представители других ведомств в ранге заместителей министров.

Китай и США с целью устранения торговых противоречий уже несколько месяцев ведут напряженные переговоры. Последний, 12-й раунд прошел в Шанхае 30–31 июля.

Ранее Министерство коммерции Китая объявило, что 13-й раунд пройдет в начале октября в Вашингтоне. Белый дом в уточнил, что переговоры начнутся 10 октября.

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Напомним, что, несмотря на переговоры, торговая война между США и Китаем продолжается. 1 сентября Штаты и КНР ввели дополнительные таможенные тарифы на товары друг друга.

США ввели таможенные сборы на уровне 15% для товаров из Китая на сумму более 125 млрд долларов. Новые пошлины будут распространяться, в частности, на компьютерные колонки, наушники Bluetooth и разного рода обувь.

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Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что его целью является снижение зависимости США от Китая, и вновь призвал американские компании найти альтернативных поставщиков за пределами Китая.

В ответ Китай начал вводитьдополнительные пошлины на некоторые товары из США на общую сумму 75 млрд долларов. Дополнительные тарифы в размере 5% и 10% были наложены на 1717 наименований товаров, произведенных в США. Кроме того, Пекин впервые повысил таможенный сбор до 5% на американскую сырую нефть.

Тем не менее Трамп по завершении саммита G7 во Франции заверил, что стороны все равно встретятся для переговоров в конце сентября. По словам президента США, 25 августа он получил телефонный звонок из Китая, во время которого США И КНР договорились возобновить торговые переговоры.

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