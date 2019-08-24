Стало известно, когда состоится первый сертификационный полет Boeing 737 MAX

Фото: REUTERS/Lindsey Wasson

Федеральное авиационное управление США ориентируется на проведение в октябре первого сертификационного полета самолета Boeing 737 MAX с обновленным программным обеспечением для системы MCAS — "Система улучшения характеристик маневренности"). Об этом сообщило агентство деловых новостей Bloomberg со ссылкой на источники в авиастроительной индустрии.

По их данным, компания Boeing ранее планировала завершить сертификационные полеты самолетов данной серии в сентябре. Сдвиг сроков на октябрь в принципе не мешает компании в случае одобрения ФАУ возобновить эксплуатацию Boeing 737 MAX в четвертом квартале текущего года.

Как сообщало агентство Reuters, компания уведомила заказчиков о намерении увеличить выпуск серии 737 до 52 самолетов ежемесячно в феврале 2020 года в случае получения от ФАУ разрешения возобновить полеты Boeing 737 MAX. Boeing планирует также поднять данный показатель до 57 самолетов в месяц в июне 2020 года.

Полеты самолетов Boeing 737 MАX приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing-737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

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По словам источников, главный вопрос на данный момент заключается в том, сможет ли Boeing устранить все имеющиеся проблемы только за счет внесения изменений в программный код. Если помимо этого, компании придется менять микропроцессоры или иное оборудование, то для возобновления полетов потребуются скорее месяцы, а не недели.

Напомним, более 400 пилотов подали в суд на авиастроительную корпорацию Boeing за сокрытие дефектов в самолетах Boeing 737 MAX, которые привели к двум катастрофам лайнеров этой модели в Индонезии и Эфиопии.

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По их мнению, Boeing "совершил беспрецедентное сокрытие известных дефектов в конструкции MAX, что ожидаемо стало причиной крушения двух лайнеров MAX и последующей приостановки их эксплуатации во всем мире".

Напомним, что эксперты, выясняющие причины катастрофы эфиопского лайнера Boeing 737 MAX 8, пришли к предварительному выводу, что ее причиной стал сбой в работе системы MCAS.

Несмотря на объявленные ранее планы, крупнейшие авиакомпании Индонезии Garuda airlines и Lion Air не смогут отказаться от дальнейших закупок самолетов Boeing 737 MAX.

Как мы писали ранее, в Индонезии потерпел крушение лайнер Boeing 737 MAX, который вылетел из аэропорта Джакарты в город Панкалпинанг. На борту самолета находились 189 человек (пассажиров и членов экипажа), в том числе и дети.

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