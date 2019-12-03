Стало известно, когда спецкомитет по разведке Палаты представителей США опубликует доклад об импичменте

Это не означает, что наша работа завершена, - заявили в Палате представителей

/ Фото: Flickr

Спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США 3 декабря опубликует доклад по итогам проведенного им расследования в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил председатель данного комитета Адам Шифф (демократ от штата Калифорния – Ред.) в эфире телеканала MCNВС.

"Мы завершаем работу над докладом. Он будет опубликован 3 декабря", — сказал законодатель. Он уточнил, что также в комитете состоится голосование по вопросу о передаче доклада в юридический комитет нижней палаты Конгресса США.

Реклама

"Это не означает, что наша работа завершена. Пока юридический комитет будет делать свою работу, мы продолжим проводить расследование, отправлять судебные повестки, выявлять новые факты", — сказал Шифф. По его утверждению, "уже имеются неопровержимые доказательства" причастности Трампа к нарушениям, влекущим за собой импичмент.

В тренде Беларусь и Россия создадут единые парламент и правительство

Как сообщали новости "Сегодня", в конце октября нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента. Поводом для этого стало то, что якобы Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

В то же время вспыхнул скандал и с заморозкой военной помощи Киеву, что посчитали давлением на руководство Украины. На закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама