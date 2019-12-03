Стало известно, когда спецкомитет по разведке Палаты представителей США опубликует доклад об импичменте

Спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США 3 декабря опубликует доклад по итогам проведенного им расследования в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил председатель данного комитета Адам Шифф (демократ от штата Калифорния – Ред.) в эфире телеканала MCNВС.
"Мы завершаем работу над докладом. Он будет опубликован 3 декабря", — сказал законодатель. Он уточнил, что также в комитете состоится голосование по вопросу о передаче доклада в юридический комитет нижней палаты Конгресса США.
"Это не означает, что наша работа завершена. Пока юридический комитет будет делать свою работу, мы продолжим проводить расследование, отправлять судебные повестки, выявлять новые факты", — сказал Шифф. По его утверждению, "уже имеются неопровержимые доказательства" причастности Трампа к нарушениям, влекущим за собой импичмент.
Как сообщали новости "Сегодня", в конце октября нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента. Поводом для этого стало то, что якобы Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена.
В то же время вспыхнул скандал и с заморозкой военной помощи Киеву, что посчитали давлением на руководство Украины. На закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.
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