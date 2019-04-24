Стало известно, когда США и Китай продолжат торговые переговоры

Вице-премьер КНР Лю Хэ возглавит переговоры со стороны Китая

Фото: Pixabay

США и Китай продолжат торговые переговоры 30 апреля в Пекине и 8 мая в Вашингтоне. Об этом сообщил Белый дом. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов США Стивен Мнучин отправятся в Пекин для проведения торговых переговоров 30 апреля.

Вице-премьер КНР Лю Хэ возглавит переговоры со стороны Китая. Позже он во главе китайской делегации направится на переговоры в Вашингтон, которые начнутся 8 мая.

Переговоры будут охватывать такие торговые темы, как "интеллектуальная собственность, принудительная передача технологий, нетарифные барьеры, сельское хозяйство, услуги, закупки и правоприменительная практика".

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут подписать торговое соглашение между двумя странами уже в мае в Японии.

Напомним, что ранее торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин 28 марта прибыли в Пекин для участия в очередном раунде торговых переговоров с китайскими чиновниками. Их целью является соглашение, которое положит конец торговой войне Китая и США.

Переговоры будут продолжаться, пока не будет достигнут прогресс в обсуждении ключевых вопросов. "Они могут идти до мая, июня, никто не знает. Возможно, это (заключение сделки. – ред.) случится в апреле, мы не знаем", – сказал представитель администрации США.

Ранее Трамп сказал, что Вашингтон может сохранить пошлины на китайские товары на "значительный период" времени, чтобы гарантировать соблюдение Пекином потенциального торгового соглашения.

При этом министр торговли США увидел хорошие перспективы для торгового соглашения с Китаем.

18 марта Трамп заявлял, что подготовка торговой сделки между США и КНР требует больше времени, чем планировалось первоначально.

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп может в ближайшее время подписать соглашение с председателем КНР Си Цзиньпином о прекращении торговой войны. Как заявил сам Трамп, это возможно, если странам удастся преодолеть оставшиеся разногласия. По словам президента США, участники переговоров "очень-очень близки" к заключению соглашения.

Рынки уже пошли вверх после недавнего заявления Трампа о том, что он отложит повышение пошлин на импорт из Китая объемом 200 млрд долларов и перенесет крайний срок достижения соглашения.

А пока США ограничивает импорт из Китая, Украину заполонили китайские товары:

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