Стало известно, когда США испытают артиллерийскую пушку с дальностью стрельбы в 1600 километров

Получение армией США такого вооружения позволит в перспективе обеспечить противодействие возможностям противника по преграждению доступа и блокированию отдельных зон

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Пентагон разрабатывает артиллерийскую пушку большой дальности, способную наносить удары на расстояние до одной тысячи миль (1600 км). Как сообщает газета The Washington Times , испытания нового орудия начнутся к 2023 году.

По данным издания, американские военные сейчас уделяют особое внимание разработке подобного вооружения "с беспрецедентной дальностью". "Пушка, которую военные надеются испытать к 2023 году, вписывается в рамки усилий Пентагона по установке систем дальнобойного точного ведения огня в возможных конфликтах в мире, — отмечается в статье. — Технология пока находится в стадии разработки".

Получение армией США такого вооружения позволит в перспективе обеспечить противодействие возможностям противника по преграждению доступа и блокированию отдельных зон A2/AD (anti-access/area denial), подавлять его огневые средства на больших дальностях и оперативно уничтожать высокоприоритетные цели.

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Напомним, что ранее США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Часть ракеты преодолела расстояние около 6,75 тыс. км и поразила цель в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в Тихом океане.

"Эти пуски не являются ответной реакцией на какие-либо события в мире или кризисные ситуации в регионах", – заверило командование.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки рассчитывают к началу 2020-х годов развернуть новые высокоточные ракеты (Precision Strike Missile, PrSM), а также гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой, которые ранее были запрещены российско-американским Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Кроме того, в рамках программы стратегических систем американские военно-морские силы также приступили к созданию новой гиперзвуковой ракеты, которой будут оснащены ракетные подводные лодки.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поручил создать гиперзвуковую ракету наземного базирования средней дальности.

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