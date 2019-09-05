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Стало известно, когда США получат новые высокоточные ракеты

5 сентября, 04:05

Все находится в процессе разработки

/ Фото: Pixabay

Соединенные Штаты Америки рассчитывают к началу 2020-х годов развернуть новые высокоточные ракеты (Precision Strike Missile, PrSM), а также гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой, которые ранее были запрещены российско-американским Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом сообщил в среду исполняющий обязанности министра армии (сухопутных войск) США Райан Маккарти на полях конференции, организованной еженедельником Defense News

"Если говорить, в частности, о высокоточных ракетах (PrSM), то все наши партнеры из числа разработчиков, занимающихся созданием таких систем, говорили, что если их перепрограммировать, они по своей дальности будут выходить за рамки ДРМСД", — сказал он. По словам Маккарти, то же касается и "гиперзвуковых ракет с баллистической боеголовкой".

"Все это возможно сделать в самом ближайшем будущем", — отметил и. о. министра. "Все это находится в процессе разработки. Мы рассчитываем развернуть гиперзвуковые, а также высокоточные ракеты в начале 2020-х годов", — заявил он. "Если мы добьемся прогресса в ближайшие 12-18 месяцев, они могут быть развернуты в начале 2020-х годов", — уточнил Маккарти.

Напомним, США испытали крылатую ракету наземного базирования, дальность полета которой составила более 500 км, что было запрещено Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности(ДРСМД).

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Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты Америки в ближайшем времени после окончания Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) хотят разместить в Азии ракеты средней дальности наземного базирования.

По информации ведомства, американские ракеты могут быть развернуты в Тихоокеанском регионе для противостояния растущему военному влиянию Китая.

Министр обороны США не уточнил, где могут быть размещены ракеты, отметив, что вопрос нужно сначала обсудить с союзниками, которых это касается.

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Этот шаг Вашингтона может вызвать возмущение Пекина. Впрочем, по словам главы Пентагона, Китай не должен быть удивлен, поскольку США уже на протяжении определенного времени заявляли о таких намерениях. По его словам, 80% китайского ракетного арсенала подпадало бы под действие ДРСМД, а потому неудивительно, что США стремятся развернуть соответствующие мощности в регионе.

Напомним, мы сообщали, что страны НАТО поддерживают решение США о выходе из ДРСМД.

Кроме этого, в Министерстве иностранных дел России подтвердили прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Согласно документу на портале правовой информации РФ, соглашение перестало действовать по инициативе США.

О видении президента США Дональда Трампа, каким должен быть новый ракетный договор, вы можете узнать в видеосюжете:

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США ракета испытания

Источник: ТАСС

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