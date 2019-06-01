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Стало известно, когда Трамп сделает объявление о намерении переизбираться на второй срок

1 июня, 00:26

На мероприятие можно купить билет

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделает объявление о намерении переизбираться на второй срок 18 июня в городе Орландо, что в штате Флорида. Он написал об этом в Twitter.

"Я объявлю о своем намерении переизбираться вместе с первой леди Меланьей, вице-президентом Майклом Пенсом и второй леди Карен Пенс 18 июня в Орландо", — написал в пятницу американский лидер/ Он также отметил, что на мероприятие можно купить билет, и прикрепил к своей записи ссылку, по которой его можно приобрести.

Ранее Байден на встрече со сторонниками заявил о намерении баллотироваться в президенты США

О намерении участвовать в президентских выборах 2020 года уже объявили 77-летний сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, бывший мэр города Сан-Антонио (штат Техас) Джулиан Кастро, занимавший пост министра жилищного строительства и городского развития в администрации Барака Обамы, экс-конгрессмен от штата Мэриленд Джон Дилени, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Баттигиг, член Палаты представителей Конгресса США от штата Гавайи Тулси Габбард, сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, бывший член заксобрания штата Западная Вирджиния, отставной майор и бывший десантник Ричард Охида, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар, сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, бизнесмен Эндрю Янг и писательница Марианна Уильямсон. 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

Несмотря на то что до выборов президента США остается целых полтора года, избирательная кампания в Соединенных Штатах уже началась. Выдвинуты первые кандидаты – пока что на партийные праймериз. На страницы газет выплеснулись первые скандалы – как водится, сексуальные. Сайт "Сегодня" попытался разобраться, кто осенью 2020 года сможет составить конкуренцию действующему президенту Дональду Трампу. 

В свою очередь, сам президент США Дональд Трамп заявил, что в 2020 году он победит на президентских выборах с еще большим преимуществом над конкурентом, чем в 2016 году.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

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Тег выборы, США, президент, Трамп, америка, баллотироваться

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Источник:

ТАСС

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