Стало известно, когда Трамп сделает заявление после удара Ирана

«Все хорошо! Иран запустил ракеты по двумя военным базам в Ираке, сейчас проходит оценка ущерба», - заявил Трамп

Видео: Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил, что сделает заявление по ударам Ирана по американским объектамв среду утром по местному времени. Соответствующую запись он разместил в сервисе микроблогов Twitter.

"Все хорошо! Иран запустил ракеты по двумя военным базам в Ираке, сейчас проходит оценка ущерба и пострадавших, — отметил Трамп. — Все нормально! У нас самые сильные и лучше всех оборудованные вооруженные силы в мире! Я сделаю заявление в среду утром (вдень по Киеву, ведь сейчас в Вашингтоне 22:00 – Ред)".

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Иран в ответ на убийство генерала Касема Сулейманиподверг массированной ракетной атаке две иракские военные базы, где расквартированы американские войска, — Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе страны и базу в районе аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане.

Добавим, что американские военные на Ближнем Востоке приведены в состояние боевой готовности.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Министерство обороны США подтвердило свою ответственность за ликвидацию Касема Сулеймани, отметив, что операция проводилась по распоряжению американского президента Дональда Трампа, о чем не был заранее уведомлен Конгресс.

Это привело к новому обострению на Ближнем Востоке. 63-летний генерал-лейтенант оказывал военную поддержку группировкам ХАМАС и "Хезболла" в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Почему убийство Сулеймани всколыхнуло не только этот регион, но и весь мир, вы можете узнать в материале на нашем сайте.

"Сегодня" внимательно следит за всеми подробностями инцидента.

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