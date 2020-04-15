Стало известно, когда Трамп встретится с лидерами G7 для обсуждения борьбы с коронавирусом

Работая вместе, страны G7 комплексно подходят к разрешению кризиса в различных областях

Президент США Дональд Трамп намерен в 16 апреля в режиме видеоконференции обсудить с остальными лидерами Группы семи (G7 – Ред.) меры борьбы с пандемией коронавируса. Об этом Reuters сообщило со ссылкой на Белый дом.

Помимо этого, как отмечает агентство, еще один подобный диалог ожидается в мае.

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По данным агентства, заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир подчеркнул, что, работая вместе, страны G7 комплексно подходят к разрешению кризиса "в различных областях, в том числе в сфере здравоохранения, финансов, гуманитарной помощи, науки и технологий".

20 марта Дир сообщил, что Трамп из-за коронавируса решил отменить июньскую встречу лидеров G7 в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде, вместо этого саммит пройдет в режиме видеоконференции. 16 марта лидеры Группы семи уже провели встречу в таком формате.

Добавим, что Италия частично ослабила карантинные меры, а количество смертей от COVID-19 превысило 21 тыс. Правительство допустило открытие книжных магазинов и магазинов для детей.

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