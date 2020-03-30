Стало известно, когда в Италии снимут режим жесткой изоляции

В Италии жители должны будут соблюдать режим полной изоляции по меньшей мере до 12 апреля.
Об этом заявил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца.
Ранее предполагалось, что Италия, живущая уже три недели в режиме полной изоляции, снимет ограничительные меры.
Количество диагностированных случаев заражения COVID-19 в понедельник составило в Италии 101739, однако наблюдается снижение прироста новых случаев, сообщили в управлении гражданской обороны страны.
За сутки выявили 4050 инфицированных новым коронавирусом, что является самым низким приростом заболевших с 17 марта.
Зафиксировано еще 812 летальных исходов. Всего в стране скончались 11591 человек с коронавирусом.
В управлении отмечают, что за сутки выздоровели еще 1590 заразившихся, что является "самым высоким показателем c начала (действия – Ред) режима чрезвычайного положения".
Всего в стране от коронавируса излечились более 14,6 тысячи инфицированных.
Ранее мэры в Италии эмоционально обратились к жителям.
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