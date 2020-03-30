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Стало известно, когда в Италии снимут режим жесткой изоляции

30 марта, 23:51

Елена Кузьмич

В стране зафиксировали за сутки 4050 инфицированных новым коронавирусом

В Италии жители должны будут соблюдать режим полной изоляции по меньшей мере до 12 апреля.

Об этом заявил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца.

Ранее предполагалось, что Италия, живущая уже три недели в режиме полной изоляции, снимет ограничительные меры.

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Количество диагностированных случаев заражения COVID-19 в понедельник составило в Италии 101739, однако наблюдается снижение прироста новых случаев, сообщили в управлении гражданской обороны страны.

За сутки выявили 4050 инфицированных новым коронавирусом, что является самым низким приростом заболевших с 17 марта.

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Зафиксировано еще 812 летальных исходов. Всего в стране скончались 11591 человек с коронавирусом.

В управлении отмечают, что за сутки выздоровели еще 1590 заразившихся, что является "самым высоким показателем c начала (действия – Ред) режима чрезвычайного положения".

Всего в стране от коронавируса излечились более 14,6 тысячи инфицированных.

Ранее мэры в Италии эмоционально обратились к жителям.

Видео: Reuters

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Италия карантин коронавирус ограничения

Источник: Интерфакс

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