Стало известно, когда в Сенате намерены начать слушания по импичменту Трампу

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Члены Сената США, вероятно, 21 января смогут приступить к проведению слушаний по вопросу об импичменте президенту страны Дональду Трампу, сообщил спикер сената Митч Макконнелл.

"Палата представителей, вероятно, наконец-то в среду передаст нам дело (об импичменте – Ред)", – заявил он журналистам. По словам Макконнелла, это позволит сенаторам начать подготовку к слушаниям, после чего "в следующий вторник можно будет начать рассмотрение дела".

Ранее сообщалось, что 15 января в Палате представителей планируют проголосовать по вопросу о передаче в сенат дела об импичменте.

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Предполагается, что Сенат, который контролируется республиканским большинством, не сможет набрать две трети голосов, чтобы сместить с должности главу Белого дома. Поэтому республиканцы открыто заявляли, что не намерены проводить дополнительных слушаний с членами администрации Трампа, которым Белый дом запретил выступать в Палате представителей, или других следственных действий, на которых настаивают демократы.

Напомним, 24 сентября Палата представителей Конгресса США объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократическая партия смогла инициировать этот процесс за счет того, что располагает большинством в нижней палате законодательного органа. Поводом для начала расследования в рамках процедуры импичмента послужили предположения об оказании главой Белого дома давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью навредить политическим оппонентам Трампа в США.

Палата представителей уже утвердила обвинительное заключение в отношении президента, состоящее из двух статей: злоупотребление властью и препятствование проводимому Конгрессом расследованию. Обвинения теперь должны быть переданы в Сенат, где процедура импичмента превратится в судебный процесс. Сенаторы на нем выполняют функции присяжных, а нижняя палата законодательного органа США фактически выступает стороной обвинения. Руководить процессом будет председатель Верховного суда США.

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