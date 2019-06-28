Стало известно, когда возобновятся полеты Boeing 737 Max

В самолетах нашли новую неполадку

Фото: AFP

Американский авиастроительный концерн Boeing устранит новый потенциальный источник риска в конструкции самолетов семейства 737 Max не ранее октября этого года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в руководстве Boeing.

По его данным, после устранения неполадки Федеральное авиационное управление США должно будет провести ряд проверок и сертификационный испытательный полет обновленного Boeing 737 Max. Этот процесс может занять "по меньшей мере от двух до трех недель". Таким образом, полеты лайнера могут быть возобновлены не ранее октября, что значительно позже сроков, намеченных авиакомпаниями, в парке которых числится данная модель самолета.

Ранее сообщалось о том, что в ходе проведения испытаний на тренажере на прошлой неделе эксперты ФАУ выявили новый потенциальный источник риска в конструкции самолетов семейства Boeing 737 Max. Недочет, по информации издания, заключается в том, что в ситуации, когда определенная ошибка в работе процессора спровоцировала неуправляемое смещение хвоста самолета в горизонтальной оси, пилотам потребовалось слишком много времени, чтобы заметить неполадку. Американский регулятор предписал производителю самолета устранить этот источник опасности.

Напомним, что эксперты, выясняющие причины катастрофы эфиопского лайнера Boeing 737 MAX 8, пришли к предварительному выводу, что ее причиной стал сбой в работе системы MCAS.

Несмотря на объявленные ранее планы, крупнейшие авиакомпании Индонезии Garuda airlines и Lion Air не смогут отказаться от дальнейших закупок самолетов Boeing 737 MAX.

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