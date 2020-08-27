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Стало известно, когда женщина может попасть на Луну

27 августа, 02:26

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Высадка на Луне планируется к 2024 году

Программа NASA по исследованию Луны Artemis, которая раньше представила новые скафандры для высадки на спутник Земли, открывает возможность для того, чтобы всего через несколько лет женщина-астронавт могла ступить на поверхность Луны. Об этом заявил директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA Джим Брайденстайн в ходе видеоконференции, посвященной роли женщин в космических исследованиях, – пишет ТАСС.

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"Высадка на Луне к 2024 году астронавтов — женщин и мужчин — зависит от того, удастся ли нам вдохновить всех американцев для достижения этой цели", — отметил он.

"Наша программа исследований Луны основана на вкладе женщин-первопроходцев в исследовании космоса, — продолжал он. — Мы отдаем дань уважения тем женщинам — сотрудницам NASA, кто совершил полеты в космос, а также будущим исследовательницам".

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Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов.

  • Первый из них (Artemis 1) предусматривает беспилотный полет установленного на ракету SLS (Space Launch System) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю.
  • Второй этап (Artemis 2) — облет естественного спутника Земли с экипажем на борту.
  • На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году.

Ранее сообщалось, что SpaceX доставит человека на Луну за 7 миллиардов долларов.

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NASA космос женщина Луна

Источник: ТАСС

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