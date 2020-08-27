Стало известно, когда женщина может попасть на Луну

Программа NASA по исследованию Луны Artemis, которая раньше представила новые скафандры для высадки на спутник Земли, открывает возможность для того, чтобы всего через несколько лет женщина-астронавт могла ступить на поверхность Луны. Об этом заявил директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA Джим Брайденстайн в ходе видеоконференции, посвященной роли женщин в космических исследованиях, – пишет ТАСС.
"Высадка на Луне к 2024 году астронавтов — женщин и мужчин — зависит от того, удастся ли нам вдохновить всех американцев для достижения этой цели", — отметил он.
"Наша программа исследований Луны основана на вкладе женщин-первопроходцев в исследовании космоса, — продолжал он. — Мы отдаем дань уважения тем женщинам — сотрудницам NASA, кто совершил полеты в космос, а также будущим исследовательницам".
Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов.
- Первый из них (Artemis 1) предусматривает беспилотный полет установленного на ракету SLS (Space Launch System) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю.
- Второй этап (Artemis 2) — облет естественного спутника Земли с экипажем на борту.
- На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году.
Ранее сообщалось, что SpaceX доставит человека на Луну за 7 миллиардов долларов.
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