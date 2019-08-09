Стало известно, кого Трамп назначит главой Нацразведки США

Президент США сообщал, что рассматривает три кандидатуры для выдвижения на пост директора ведомства уже на постоянной основе

Президент США Дональд Трамп / Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп принял решение назначить исполняющим обязанности директора Национальной разведки США нынешнего руководителя Национального контртеррористического центра Джозефа Магуайра. Об этом американский лидер сообщил на своей странице в сети Twitter.

"Я рад объявить, что Джозеф Магуайр, нынешний директор Национального контртеррористического центра, будет назначен исполняющим обязанности директора Национальной разведки и займет должность с 15 августа", — написал он.

Трамп выразил уверенность в том, что Магуайр, который служил в ВМС США и вышел в отставку в 2010 году в звании вице-адмирала, прекрасно справится с работой. Магуайр, прежде чем занять пост директора НКТЦ, также возглавлял неправительственную организацию Special Operations Warrior Foundation, которая оказывает помощь детям американских военнослужащих, погибших во время спецопераций.

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В четверг Трамп объявил, что первый заместитель директора Национальной разведки США Сью Гордон, которую он называл вероятным кандидатом на пост исполняющей обязанности главы ведомства, уходит в отставку 15 августа. При этом действующий директор Национальной разведки Дэниел Коутс ранее также объявил о своем уходе с 15 августа.

Президент США сообщал также, что рассматривает три кандидатуры для выдвижения на пост директора ведомства уже на постоянной основе. От выдвижения на этот пост ранее отказался конгрессмен-республиканец от штата Техас Джон Рэтклифф. Причиной этого, по словам Трампа, стали нападки СМИ.

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Президент США Дональд Трамп объявил ранее о том, что Патрик Шанахан берет самоотвод, а на должность министра обороны будет выдвинута кандидатура Марка Эспера. Последний в настоящее время является министром Сухопутных войск США. Занимающее этот пост лицо не является членом президентского кабинета и подчиняется министру обороны. Трамп написал в своем Twitter, что Шанахан сам принял решение взять самоотвод. Ранее появились данные о том, что Трамп недоволен Шанаханом и рассматривает возможность назначения на пост шефа Пентагона кого-то другого. Это кадровое назначение подлежит утверждению Сенатом Конгресса США.

Шанахан исполнял обязанности главы Минобороны США с января этого года в связи с отставкой Джеймса Мэттиса. Эспер с 20 ноября 2017 года занимает должность министра армии США. До этого он работал в одном из крупнейших подрядчиков Пентагона — компании Raytheon ("Рейтеон").

Напомним, глава Пентагона Мэттис ушел в отставку из-за разногласий с президентом США Дональдом Трампом. Он не поддержал решение о выведении войск США из Сирии.

Также стало известно, что бывший заместитель Мэттиса пересел в кресло своего начальника. По его словам, Пентагон и дальше будет сосредоточен на защите американцев, а также он выразил уважение Мэттису за проделанную работу.

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