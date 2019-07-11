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Стало известно, кого Трамп выдвинет на пост начальника штаба ВМС США

11 июля, 06:27

Ранее от назначения на пост начальника штаба ВМС США отказался вице-адмирал Уильям Морэн

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп выдвинет на пост начальника штаба ВМС США вице-адмирала Майкла Гилдея после того, как вице-адмирал Уильям Морэн отказался занимать эту должность. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.

По ее данным, Трамп провел в Белом доме встречу с Гилдеем и другими представителями командного состава ВМС и дал зеленый свет его назначению. Вице-адмирал ранее руководил киберкомандованием ВМС.

Ранее от назначения на пост начальника штаба ВМС США отказался вице-адмирал Уильям Морэн. Такое решение он принял из-за начавшегося в отношении его расследования, касающегося электронной переписки с отставным офицером ВМС Крисом Сервелло, ранее обвиненным в сексуальных домогательствах и получившим выговор за пьянство. Морэн, согласно данным источников телеканала Эн-би-си, общался с Сервелло во время расследования случая сексуальных домогательств и после его завершения, а также вел с ним переписку через личный почтовый ящик. О содержании этих бесед не сообщается, однако Морэн предпочел вместо выдвижения на новую должность выйти в отставку, не дожидаясь окончания проверки.

Напомним, что исполняющему обязанности главы Минобороны США Марку Эсперу, как только его кандидатура будет официально выдвинута на утверждение Сенатом, придется уйти в отставку, на это время его место займет министр ВМС Ричард Спенсер.

Ранее глава Пентагона Мэттис ушел в отставку из-за разногласий с президентом США Дональдом Трампом. Он не поддержал решение о выведении войск США из Сирии.

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Тег США, назначения, Трамп, МВС, штаб , американские военные

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Источник:

ТАСС

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