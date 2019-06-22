Стало известно, кому Трамп предложит возглавить Пентагон

По словам источников, Эспер уже готовит необходимые для этого документы

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Американский президент Дональд Трамп собирается выдвинуть кандидатом на пост главы оборонного ведомства страны Марка Эспера, который сейчас является министром сухопутных войск США. Об этом сообщил телеканал CNN.

По словам его источников, Эспер уже готовит необходимые для этого документы. Трамп якобы попросил своих сторонников поддержать данную кандидатуру.

Президент США ранее в этом месяце заявил, что не исключает возможности выдвижения кандидатуры Эспера на указанный пост. Это кадровое назначение подлежит утверждению Сенатом Конгресса.

Президент США Дональд Трамп объявил ранее о том, что Шанахан берет самоотвод, а на должность министра обороны будет выдвинута кандидатура Эспера. Последний в настоящее время является министром Сухопутных войск США. Занимающее этот пост лицо не является членом президентского кабинета и подчиняется министру обороны. Трамп написал в своем Twitter, что Шанахан сам принял решение взять самоотвод. Ранее появились данные о том, что Трамп недоволен Шанаханом и рассматривает возможность назначения на пост шефа Пентагона кого-то другого. Это кадровое назначение подлежит утверждению Сенатом Конгресса США.

Шанахан исполнял обязанности главы Минобороны США с января этого года в связи с отставкой Джеймса Мэттиса. Эспер с 20 ноября 2017 года занимает должность министра армии США. До этого он работал в одном из крупнейших подрядчиков Пентагона — компании Raytheon ("Рейтеон").

Напомним, глава Пентагона Мэттис ушел в отставку из-за разногласий с президентом США Дональдом Трампом. Он не поддержал решение о выведении войск США из Сирии.

Также стало известно, что бывший заместитель Мэттиса пересел в кресло своего начальника. По его словам, Пентагон и дальше будет сосредоточен на защите американцев, а также он выразил уважение Мэттису за проделанную работу.

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