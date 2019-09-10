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Стало известно, кто будет исполнять обязанности Болтона

10 сентября, 23:20

Болтон был 27-м советником президента США по национальной безопасности

/ Фото: AFP

Исполнять обязанности советника президента США по нацбезопасности будет Чарльз Каппермен, сообщают американские СМИ со ссылкой на Белый дом.

С января этого года он занимал пост заместителя советника по нацбезопасности Джона Болтона. Ранее во вторник стало известно об уходе Болтона с этого поста.

По словам представителя американской администрации Хогана Гидли, "Чарльз Каппермен будет исполняющим обязанности советника президента США по нацбезопасности".

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Ранее во вторник Трамп сообщил об увольнении Болтона. Он пообещал, что объявит имя нового советника по национальной безопасности на следующей неделе.

Напомним, Болтон был 27-м советником президента США по национальной безопасности. Он занимал эту должность с 9 апреля 2018 года.

Как писали новости "Сегодня", ранее Болтон заявил, что на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским вице-президент США Майк Пенс однозначно подтвердил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев.

Он также предостерегал другие страны от зависимости от одного поставщика источников энергии. Его заявление звучало в контексте реализации российского проекта "Северный поток – 2" в обход Украины.

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Источник: Интерфакс-Украина

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